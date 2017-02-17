Психически нездоровый житель Хакасии изнасиловал двух мальчиков

Такова версия следствия. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего парня.

В январе в Черногорске молодой человек пригласил к себе домой знакомых школьников. С мальчиками восьми и девяти лет он совершил насильственные действия сексуального характера. О произошедшем дети рассказали своим родителям. Подозреваемого задержали и предъявили обвинение. Известно, что парень является инвалидом второй группы по психическому заболеванию. Сейчас он находится под стражей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хакасии.

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