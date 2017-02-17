Психически нездоровый житель Хакасии изнасиловал двух мальчиков

17.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Такова версия следствия. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего парня.

В январе в Черногорске молодой человек пригласил к себе домой знакомых школьников. С мальчиками восьми и девяти лет он совершил насильственные действия сексуального характера. О произошедшем дети рассказали своим родителям. Подозреваемого задержали и предъявили обвинение. Известно, что парень является инвалидом второй группы по психическому заболеванию. Сейчас он находится под стражей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хакасии.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 39 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
74, за 0,322