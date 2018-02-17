Работающим пенсионерам пообещали незавидное будущее

В России имеется большое количество пенсионеров, которые после выхода на пенсию продолжают вести официальную трудовую деятельность. В основном граждане остаются на работе не по своей прихоти, а из-за стремления пополнить свой скромный бюджет.

На сегодняшний день можно констатировать, что трудящиеся пенсионеры лишены возможности получать пенсии с учетом регулярных надбавок, которые выражаются в виде индексации. Соответствующее ограничение власти нашей страны утвердили в 2016 году. Несмотря на возмущения граждан о том, что экономить нужно не на пенсионерах, в правительстве отказались внимать этим заявлениям.

Работающим пенсионерам иногда намекают на то, что вскоре их могут восстановить в индексации. Однако власти тут же делают оговорку, что на такой шаг они пойдут только после стабилизации экономической ситуации в стране. Когда это произойдет - сказать невероятно сложно, учитывая текущие непростые реалии.

Тем временем, экономисты подсчитали, что в обозримом будущем материальное положение работающих пенсионеров будет только ухудшаться. Ведь люди из этой категории нуждающихся продолжат оставаться без индексации, тогда как инфляция в России наверняка продолжит стремительный рост. Этот момент самым негативным образом скажется на доходах пенсионеров, которые продолжают официально трудиться.

Сами граждане из числа работающих пенсионеров указывают на то обстоятельство, что прожить сегодня на одну лишь пенсию - задача из трудных. Люди буквально вынуждены трудиться, чтобы содержать свою семью.

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