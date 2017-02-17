Развивать интернет с помощью импортозамещения намерены в Омске

Специальное соглашение заключили Правительство Омской области и Институт развития интернета (ИРИ). Документ подписали на «ИТ- форуме» губернатор региона Виктора Назаров и директор ИРИ, советник Президента РФ Герман Клименко.

Стороны подписали договор о сотрудничестве по продвижению идей цифровой грамотности среди жителей России, популяризации профессий сферы информационных технологий, развития технологий дистанционного образования. Также в числе областей взаимодействия – проведение программы импортозамещения в сфере информационно-коммуникационных технологий. При этом, как отмечает Герман Клименко, главной задачей должна стать интеграция отраслей – интернета и реальной экономики.

Директор ИРИ считает, что реальная экономика находится на местах, в регионах. Здесь развивают сельское хозяйство, промышленность и производство, образование и медицину. Клименко надеется, что наработанные Институтом компетенции и концепции действий позволят ускорить темпы импортозамещения в отрасли информационных технологий. Советник Президента считает, что такие меры необходимы в свете вопроса об импортозамещении программного обеспечения. По сути, отмечает специалист, перед этой необходимостью россиян ставят зарубежные коллеги.