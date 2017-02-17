Решивших присоединиться к ИГ нелегалов из Центральной Азии поймали на Сахалине

Пограничники и сотрудники УФСБ России по Сахалинской области помешали выходцам из стран Центральной Азии отправиться через третьи страны в Сирию, чтобы присоединиться к террористической организации «Исламское государство», сообщает погрануправление ФСБ по региону.

Группу, намеревавшуюся попасть в Сирию, выявили в 2016 году. Входящие в нее люди долгое время жили в России нелегально, передает ТАСС.

При этом один из членов группы привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы и взяточничество в Сахалинской области. В Узбекистане его разыскивают за экстремизм и наемничество.Четырех пытавшихся попасть в Сирию людей «отправили на родину и передали иностранным партнерам». Возвращаться в Россию им запрещено.

Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что, выполняя боевые задачи по борьбе с террористами в Сирии, российские военные защищают Россию и ее граждан.

Действуя в Сирии, российские силы противостоят террористам, которые угрожают и России. Так, в январе сообщалось, что на одном из важнейших авиационных предприятий России, производящем в том числе ракетоносцы Ту-160, предотвращена попытка теракта.

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