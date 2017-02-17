Россия – для тех, кто хочет стать русскими

Почему наше государство не заточено на прием мигрантов, считающих, что возвращаются на «первую Родину»





УНИЖЕНИЕ ОЧЕРЕДЬЮ НА ГОДЫ Таня, моя знакомая из Донецка, получила вид на жительство в России. Я немного ей в этом помогал, поэтому знаю подробности.



Если в двух словах, то получение российского вида на жительство, не говоря про гражданство - это ад. Начать хотя бы с того, что контора, которая этим занимается в Москве, находится на 64 километре Варшавского шоссе в деревне Сахарово, то есть примерно в 50 километрах от МКАД.



Если вы приехали туда к 7 утра, то, считай, опоздали - переклички, номера на руке, вот это вот все - начинается гораздо раньше. Причем, только для того, чтобы просто войти на территорию Многофункционального миграционного центра г. Москвы. Дальше, в самих корпусах, снова начинаются очереди – но уже с официальными талончиками. Большинство людей ночует в машинах, если они есть. Которые побогаче, останавливаются в гостинице. Самые бедные приезжают автобусом от метро Аннино.



При этом по словам Татьяны (фамилия и данные есть в редакции) сдать документы самостоятельно невозможно в принципе. Я верю Тане, она стойкий боец, в Донецке оказалась, сбежав от войны из Грузии; ну, вот такая судьба человека. И лишних денег в семье в последние годы не водилось, каждая копейка на счету. Но она заплатила какой-то конторе 50 000 рублей только за то, чтобы эта контора СДАЛА документы в Миграционную службу. А потом сама все равно ездила туда, каждый раз подвергаясь унижению толпами и очередями. "Да, ваши документы готовы, но они на подписи у начальника и мы вам их выдать не можем, приходите завтра", и так далее. Вся эта свистопляска длилась с весны прошлого года.



НАШЕ УЯЗВИМОЕ МЕСТО - НЕДОЗАСЕЛЕННОСТЬ У меня, гражданина Российской Федерации с того момента, как наше государство заново появилось, есть к нему пара слов.



Ты, дорогое государство, обязано понять простую штуку: любой русский человек АВТОМАТИЧЕСКИ, по определению, должен иметь право на российское гражданство - просто по факту обращения. Равно как и любой другой этнический россиянин - татарин, якут, карел и так далее. Потому что мы – страна, а не территория.



Жерар Депардье, Стивен Сигал и прочие знаменитости, пожелавшие стать россиянами - наверное, нормальные ребята, не имею ничего против. Но ты, дорогое Российское государство, существуешь не для них - а для русских девушек Тань, которые хотят тут жить. Это их дом, в котором они просто временно не жили.



У этой проблемы есть не только моральное, но и рациональное измерение.



Любой школьник знает, что Россия - самая большая страна на планете Земля. Но при этом по численности населения (на сегодняшний день около 147 миллионов) нас обгоняют не только Китай и Индия - эти всех обгоняют, и не только США (в два раза), но и Индонезия, Бразилия, Пакистан, Нигерия и Бангладеш. Вы можете сходу показать на карте Бангладеш?



Казалось бы, какая трагедия? Ведь все европейские страны сильно меньше нас, и по населению в том числе.



А вот какая. По плотности населения - а это гораздо более важный показатель, чем размер территории и количество населения - мы находимся на 181 месте в мире, при том, что стран на планете Земля 195 штук. (Справедливости ради - в Австралии и Канаде плотность ещё меньше, вот почему они с радостью принимают мигрантов).



То есть, смотрите: территория России примерно в 2 раза больше территории США, а населения ровно в 2 раза меньше. Это при том, что США тоже недозаселены; там, как у нас - где-то густо, где-то пусто. Но при этом американцы активно привлекают мигрантов, особенно с мозгами или с деньгами, а мы даже своим не можем обеспечить нормальные условия получения гражданства, не говоря про реальную помощь.



РОДНЮ В ДОМ ПУСКАЮТ ВСЕГДА! А ГОСТЕЙ — НА ВЫБОР Да, есть законы, которые, вроде бы, помогают переезжать этническим россиянам с их второй родины на первую. И есть примеры такого переселения: слышал про русские семьи из Боливии на Дальнем Востоке. И это прекрасно. Но в целом наша государственная машина не заточена на решение этой задачи: донаселить Россию, доосвоить эту гигантскую территорию, колонизировать русскими людьми их собственную страну.



Более того, нет никаких проблем давать российское гражданство вообще всем иностранцам, которые хотят тут жить и работать. При соблюдении ряда простых условий, главное из которых - принципиальное соответствие традиций наших новых соотечественников нашим традициям. Если совсем просто, без политкорректности и толерантности, чай, не немцы: всем людям, которые относят себя к христианской цивилизации.



Кстати, те же немцы, массово приехавшие в Россию при Екатерине, не дали России ничего плохого, кроме хорошего. Собственно, и сейчас я знаю кучу примеров американцев, англичан, итальянцев, испанцев, приехавших в Россию и делающих тут разные хорошие дела. Одни французы-кондитеры в Переславле-Залесском чего стоят.



Да, если речь идёт не о наших соплеменниках, мы можем и должны выбирать. Это нормально. Вы же не всех подряд пускаете к себе домой - в рамках политкорректности и толерантности. А родню пускаете всегда. Если вы приличные люди.



... И вот ещё что я подумал. У каждого из нас куча проблем. И мы, справедливо или не очень, ругаем это государство. Не подозревая, что где-то в Подмосковье, в деревне Сахарово, тысячи невыспавшихся людей штурмуют неприступное здание с единственным желанием: стать русскими. То есть, хотя бы сравняться с нами в стартовых условиях, а там видно будет.



Россия для русских - это неправильный лозунг. Правильный - Россия для ВСЕХ русских. Для всех, кто хочет стать русскими.



Дмитрий Михайлин