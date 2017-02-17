Россия готовит трибунал над украинскими военными преступниками

Следственный комитет России собрал доказательства преступлений киевских властей против мирного населения на востоке Украины, сообщают «Известия».

Фигурантами уголовного дела, отмечается в публикации, стали Олег Ляшко, Игорь Коломойский, Арсен Аваков, Валентин Наливайченко, Валерий Гелетей, Виктор Муженко, Степан Полторак, командиры ВСУ, а также участники нападений на российское посольство в Киеве.

«Следственный комитет расследует такие преступления, руководствуясь как нормами международного права, так и российского законодательства, позволяющего привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан, совершивших преступления за пределами нашей страны, в случае, если они не понесли за это наказание. Причем такие преступления не имеют срока давности. И наши следователи примут все возможные меры, чтобы рано или поздно как исполнители этих преступлений против мирного населения, так и те, кто отдавал приказы, понесли заслуженное наказание», — рассказала изданию официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Также она уточнила, что собранные материалы по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, могут быть в дальнейшем направлены в международные суды либо специально созданный трибунал.

В качестве свидетелей и потерпевших по уголовному делу допрошено 130 тысяч человек, проведено более 200 сложных судебных экспертиз. Около 20 тысяч граждан признаны потерпевшими.

«Собранные доказательства свидетельствуют о массовых нарушениях прав и свобод человека и продолжающейся на протяжении длительного времени на территории юго-востока Украины гуманитарной катастрофе, вызванной преступными действиями украинской военщины», – заявили в СКР.

Кроме того, в уголовном деле фигурируют и граждане Российской Федерации.

«Не секрет, что в период конфликта с территории РФ на Украину выехало некоторое количество граждан РФ, поддерживающих радикальные группировки – «Правый сектор», УПА (Украинская повстанческая армия) и другие, – рассказала Петренко. – Эти граждане в последующем вступили в ряды добровольческих националистических украинских батальонов «Айдар», «Азов», «Торнадо».

Известно, что не все из них принимали участие в боевых действиях на территории Украины, они не совершали тяжких преступлений против мира и человечества, но при этом оказались брошены нынешней украинской властью. Им отказано в гражданстве, получении украинского паспорта. Но эти люди боятся вернуться домой, опасаясь уголовного преследования в России. В каждом конкретном случае проводится проверка. И если объективных данных о совершении преступлений нет, то человек не может быть привлечен к уголовной ответственности, бояться ему нечего».

Как сообщал «ПолитНавигатор», военный прокурор Украины Анатолий Матиос отказался ответить на вопрос о количестве военных преступлений, совершенных ВСУ с начала так называемой АТО, поскольку по его словам, это не повышает ни моральный дух украинской армии, ни восприятие ее обществом.