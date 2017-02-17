Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

17.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

У Ивана Сидоренко появилась большая подборка фотографий посвященная обучению российскими военными инструкторами (вероятно из ССО) сирийской пехоты, которая должна принять участия в боях в Восточном Каламуне.

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту

https://twitter.com/IvanSidorenko1/status/832391582733197312 - цинк

PS. Нехватка хорошей устойчивой пехоты одна из основных проблем всех участников боевых действий на сирийском ТВД (ну кроме разве что Халифата). Эта проблема в ходе кампании 2016-го года не раз проявилась и судя по активной деятельности в этом направлении, без внимания она не осталась. Схема - мы просто даем оружие, а вы воюйте, конечно работает, но не совсем. Поэтому помимо поставок вооружений, надо подтягивать боевую подготовку сирийцев, что для боев с халифатчиками, лишним точно не будет. Результаты активной работы по созданию "5-го легиона", уже видны в ходе наступления на Пальмиру. Те парни, которых наши натаскивают на фотографиях, получат возможность проявить себя уже в ходе весенней кампании 2017-го года.

PS2. И кстати, о халифатчиках. На Сахалине(!) ФСБ хлопнула http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58a63c689a794732682e83a5?from=newsfeed группу персонажей из стран Средней Азии, которые собирались отправиться воевать в Сирию на стороне Халифата.

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