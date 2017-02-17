Русские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту





У Ивана Сидоренко появилась большая подборка фотографий посвященная обучению российскими военными инструкторами (вероятно из ССО) сирийской пехоты, которая должна принять участия в боях в Восточном Каламуне.



























































































https://twitter.com/IvanSidorenko1/status/832391582733197312 - цинк



PS. Нехватка хорошей устойчивой пехоты одна из основных проблем всех участников боевых действий на сирийском ТВД (ну кроме разве что Халифата). Эта проблема в ходе кампании 2016-го года не раз проявилась и судя по активной деятельности в этом направлении, без внимания она не осталась. Схема - мы просто даем оружие, а вы воюйте, конечно работает, но не совсем. Поэтому помимо поставок вооружений, надо подтягивать боевую подготовку сирийцев, что для боев с халифатчиками, лишним точно не будет. Результаты активной работы по созданию "5-го легиона", уже видны в ходе наступления на Пальмиру. Те парни, которых наши натаскивают на фотографиях, получат возможность проявить себя уже в ходе весенней кампании 2017-го года.



PS2. И кстати, о халифатчиках. На Сахалине(!) ФСБ хлопнула http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58a63c689a794732682e83a5?from=newsfeed группу персонажей из стран Средней Азии, которые собирались отправиться воевать в Сирию на стороне Халифата.