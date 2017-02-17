Сирия: Пальмира прямо по курсу, США хотят вписаться



В провинции Алеппо сирийские правительственные силы освободили от террористов ИГИЛ деревни Расм Аль-Кама, Расм Аль-Кабир и Шувайлех. Операция проводилась при активной поддержке российской авиации. Связанные с ИГИЛ источники заявляют о том, что за последнее время в пригороде авиабазы Квейрис было нанесено свыше 40 авиаударов. В провинции Алеппо сирийские правительственные силы освободили от террористов ИГИЛ деревни Расм Аль-Кама, Расм Аль-Кабир и Шувайлех. Операция проводилась при активной поддержке российской авиации. Связанные с ИГИЛ источники заявляют о том, что за последнее время в пригороде авиабазы Квейрис было нанесено свыше 40 авиаударов.



Сообщается о том, что сирийская армия и Силы национальной обороны освободили от игиловцев деревню Западный Баярат в провинции Хомс. В настоящий момент правительственные силы находятся примерно в 23 км от подконтрольного ИГИЛ древнего города Пальмира.



Остается напряженной военная обстановка в регионе Восточная Гута возле сирийской столицы – города Дамаск. Идут бои между объединенными силами Джейш Аль-Ислам и Джебхат Фатех Аш-Шам (бывшая Джебхат Ан-Нусра) в населенных пунктах Нашабия и Хазрама.



Пентагон рассматривает возможность направить регулярные наземные войска вдобавок к американскому спецназу, действующему в Северной Сирии. 15 февраля один из чиновников Министерства обороны заявил CNN: «Вероятно то, что регулярные войска будут направлены в Сирию на некоторое время». Возможная переброска наземных войск явно связана с текущей кампанией по окружению и освобождению от ИГИЛ самопровозглашенной столицы – города Ракка.



Маловероятно то, что поддерживаемые США Сирийские Демократические Силы, состоящие, преимущественно, из отрядов курдской YPG смогут взять город без серьезных потерь и быстро даже с учетом того, что им в избытке поставят тяжелое и иное вооружение. Очевидно то, что данные поставки усилят раскол между Вашингтоном и Анкарой, которая считает курдское повстанческое движение угрозой своему суверенитету. В свою очередь, если идея Пентагона будет одобрена, то она существенным образом изменит ход боевых операций американцев в Сирии и в считанные недели войска будут переброшены.



16 февраля Председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд и Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов провели встречу в Баку. На повестке встречи было обсуждение военного сотрудничества между Россией и США, а также то, как избежать инциденты, связанные с деятельностью военных обеих сторон. Абсолютно очевидно то, что на повестке были также следующие вопросы: возможная переброска наземных войск США в Сирию, военная обстановка в Эль-Бабе и конфликт между турками и курдами.