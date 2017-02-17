Смех в картинках. Жизнь с Юмором. Выпуск №33

Серый угрюмый день, стою на остановке, жду троллейбус, с неба капает дождь, в общем, все плохо. И тут обращаю внимание на идущую ко мне девушку. Она идет и улыбается, не сводя с меня своих бесконечно добрых глаз. Подходит, протягивает руку, дает бумажку, разворачивается и уходит. Я думаю - какой я мачо, девушки сами подходят и дают свои телефоны. Настроение поднимается. Смотрю на бумажку, а там "Бесплатная помощь при наркомании и алкоголизме". Надо что-то менять.