Состоялась встреча Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном

Сергей Лавров рассказал журналистам о первой личной беседе с новым госсекретарем США. Она состоялась в Бонне, куда и российский министр, и Рекс Тиллерсон приехали на встречу главных дипломатов «Большой двадцатки». Разговор с Тиллерсоном Лавров назвал «продуктивным».

«Мы подтвердили наличие общих интересов, совпадающих интересов, прежде всего в том, что касается непримиримой борьбы с терроризмом. Мы затронули и ситуацию в двусторонних отношениях, которые были существенно подорваны администрацией Обамы, особенно в ее последние месяцы. Подтверждена со стороны Рекса Тиллерсена готовность, которую выразил президент Трамп в разговоре с президентом Путиным, преодолевать этот период, устранять все наносное, все искусственное, при понимании, что, конечно же, в отношениях всегда будут оставаться вопросы, требующие согласования, решения. И все разногласия, конечно, мы за один присест не преодолеем. Договорились о том, что будем продолжать контакты. У нас будет целый ряд возможностей в течение ближайших месяцев. Ну и будем исходить из того, что когда президенты сочтут возможным, состоится и встреча президента Путина и президента Трампа», — сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Вопрос санкций в беседе глав внешнеполитических ведомств не поднимался, ответил Сергей Лавров журналистам. А вот тему Украины и положение дел в Сирии в Бонне обсуждали. В том числе на первой встрече Сергея Лаврова с преемником Франка-Вальтера Штайнмайера на посту главы МИД Германии. Зигмар Габриэль занял этот пост после того, как Штайнмайер стал президентом ФРГ.