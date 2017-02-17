Сотрудница газеты «Хакасия» получит главную награду в фотоконкурсе всероссийского фестиваля «Бриллиантовая невеста»

17.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Бухгалтер Юлия Блохина удостоена серебряного браслета с подвеской в виде логотипа фестиваля с бриллиантом. На всероссийском финале в Перми 15 мая Юлия будет участвовать вне конкурса!!!

О фотоконкурсе в инстаграмме в рамках всероссийского фестиваля «Бриллиантовая невеста Хакасии-2016» Юлия Блохина случайно узнала из журнала и решила поучаствовать. Тем более, что поддержку своей половинке оказал супруг. Каждый месяц среди участниц выбирался топ-10 невест России. Конкурентками невесты из Хакасии стали свыше 200 невест из Астрахани, Волгограда, Екатеринбурга, Красноярска, Краснодара, Санкт-Петербурга, Саратова, Нижнего Новгорода, Перми, Тюмени, Татарстана, Якутска. По его итогам проводился общий топ-10 невест России. В третьем этапе среди десяти самых ярких невест страны выбрали самую-самую красивую, изящную, стильную — Юлию Блохину.

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