Совещание Владимира Путина по экономическим вопросам

Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам. Обсуждалась текущая ситуация в российской экономике.
Вступительное слово на совещании по экономическим вопросам
* * *
В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!
Мы в таком примерно составе собираемся уже второй раз в начале года, и предлагаю сегодня поговорить подробнее о текущей ситуации в отечественной экономике. Уже примерно понятны тенденции, примерно понятно, что происходит. Всё-таки уже далеко позади все праздники, и мы должны понимать эти тенденции, оценить их и спланировать свою работу.
Мы в целом видим положительную динамику в экономике. Итоги прошлого года – сейчас уже подошли практически все основные показатели по прошлому году – оказались лучше, чем мы ожидали. Снижение ВВП, по последним данным, составило 0,2 процента, хотя прогнозы были, как я уже сказал, хуже, а промышленное производство увеличилось на 1,1 процента.
Добавлю, что в прошлом году удалось добиться и рекордно низких темпов инфляции – 5,4 процента. Это лучше, чем мы прогнозировали; мы думали, что она будет самой низкой: 6 процентов, 6,1, – оказалось, 5,4.
В этом году устойчивое снижение инфляции продолжается. В феврале показатель в годовом выражении пробил психологическую отметку в пять процентов, стал ниже: на 13 февраля это уже 4,72 процента.
Восстанавливается и деловая активность, растёт так называемый индекс предпринимательской уверенности. Безусловно, нужно поддержать все эти позитивные тенденции и позитивный настрой бизнеса, создать предсказуемые экономические и финансовые условия для его работы.
Сейчас крайне важно найти сбалансированные решения, которые позволят обеспечить дальнейшее снижение инфляции, развитие отечественного производства, промышленности, сельского хозяйства, что в свою очередь должно способствовать восстановлению роста реальных доходов граждан России. Особо подчеркну, это один из ключевых приоритетов нашей политики – и экономической, и социальной.
Давайте начнём предметные обсуждения.
* * *
В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!
Мы в таком примерно составе собираемся уже второй раз в начале года, и предлагаю сегодня поговорить подробнее о текущей ситуации в отечественной экономике. Уже примерно понятны тенденции, примерно понятно, что происходит. Всё-таки уже далеко позади все праздники, и мы должны понимать эти тенденции, оценить их и спланировать свою работу.
Мы в целом видим положительную динамику в экономике. Итоги прошлого года – сейчас уже подошли практически все основные показатели по прошлому году – оказались лучше, чем мы ожидали. Снижение ВВП, по последним данным, составило 0,2 процента, хотя прогнозы были, как я уже сказал, хуже, а промышленное производство увеличилось на 1,1 процента.
Добавлю, что в прошлом году удалось добиться и рекордно низких темпов инфляции – 5,4 процента. Это лучше, чем мы прогнозировали; мы думали, что она будет самой низкой: 6 процентов, 6,1, – оказалось, 5,4.
В этом году устойчивое снижение инфляции продолжается. В феврале показатель в годовом выражении пробил психологическую отметку в пять процентов, стал ниже: на 13 февраля это уже 4,72 процента.
Восстанавливается и деловая активность, растёт так называемый индекс предпринимательской уверенности. Безусловно, нужно поддержать все эти позитивные тенденции и позитивный настрой бизнеса, создать предсказуемые экономические и финансовые условия для его работы.
Сейчас крайне важно найти сбалансированные решения, которые позволят обеспечить дальнейшее снижение инфляции, развитие отечественного производства, промышленности, сельского хозяйства, что в свою очередь должно способствовать восстановлению роста реальных доходов граждан России. Особо подчеркну, это один из ключевых приоритетов нашей политики – и экономической, и социальной.
Давайте начнём предметные обсуждения.
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