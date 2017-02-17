СССР: Все долги будут погашены Россией в этом году

Россия завершает выплачивать внешние долги Советского Союза, последний транш переведут Боснии и Герцеговине в этом году, пишет газета "Известия" со ссылкой на Минфин.

Министерство на прошлой неделе сообщило о погашении долга перед Македонией на 60,6 миллиона долларов и отметило, что единственной страной с неурегулированным долгом остается Босния и Герцеговина. Эти страны образовались при распаде Югославии и получили право требовать часть долга бывшего СССР.

"Соглашение технически уже давно готово, страны его парафировали. Остается собственно только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт", — рассказал изданию источник в кабмине.

При этом в пресс-службе Минфина газете подтвердили, что выплаты будут производить за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга. Из официальных документов ведомства следует, что на эти цели заложено 512,3 миллиарда рублей, отмечает издание.

"В Минфине отметили, что Российско-боснийско-герцеговинское межправительственное соглашение будет подписано Минфином от имени правительства, а погашение долга будет осуществлено в течение 45 дней с момента его ратификации", — пишут "Известия".