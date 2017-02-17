Сторонники «сильной Европы» обещают новый миропорядок

Сторонники централизации в Евросоюзе пытаются «забежать вперед», ужесточив европейские институты. Так эксперты комментируют принятую Европарламентом резолюцию, предлагающую, в частности, создать единые минфин и армию ЕС. Несмотря на то, что европейские правые все больше набирают силу, не менее часто звучат требования превратить ЕС в «Соединенные Штаты Европы» – единые, сильные и независимые от США.

Европейский парламент накануне проголосовал за предложенную бывшим премьер-министром Бельгии Ги Верхофстадтом резолюцию о централизации Евросоюза. По словам Верхофстадта, резолюция (в том числе предлагающая ввести пост министра финансов ЕС) направлена против «националистов-протекционистов». Показательно, что бывший бельгийский премьер Верхофстадт сейчас назначен представителем Европарламента на переговорах с Лондоном о Brexit – фактически он курирует «цивилизованный развод» Британии с Евросоюзом.

Не менее показательно, что автор резолюции уже заявил, что ЕС следует перестать стремиться к согласию всех входящих в объединение стран. Он призвал принимать решение большинством. Европейские СМИ трактуют заявление Верхофстадта как фактическое предложение отобрать у членов ЕС право не соглашаться с выполнением решений большинства.

В резолюции также предложено создать общую армию Евросоюза. Это далеко не первый (и скорее всего, не последний) призыв такого рода. Достаточно вспомнить заявление, сделанное в марте позапрошлого года главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В минувшее воскресенье министр обороны Италии Роберта Пинотти выдвинула идею «оборонного Шенгена» за счет «укрепления сотрудничества между Италией, Францией, Германией и Испанией». Впрочем, эксперты скептически оценивают перспективы «евроармии», отмечая, что в действительности у ЕС нет ресурсов на собственный военный блок.

Мнения европарламентариев относительно централизации ЕС разделились практически поровну – за документ проголосовали 283 евродепутата, «против» выступили 269 и 83 воздержались.

Вице-президент Еврокомиссии, бывший глава МИД Нидерландов Франс Тиммерманс сказал, что реализация проекта Верхофстадта не является приоритетом. Но, тем не менее, это предложение заставило насторожиться многих «националистов-протекционистов», увеличивающих свое представительство и в Европарламенте, и на уровне отдельных стран ЕС.

«Если только не считать Евросоюз тюрьмой...»

Уже скоро, в марте, на родине Франса Тиммерманса в Нидерландах пройдут парламентские выборы. И, как полагают наблюдатели, большие шансы на этих выборах имеют как раз националисты – правоконсервативная «Партия свободы» Герта Вилдерса. Deutsche Welle накануне не без опасения констатировала, что голландские евроскептики могут набрать большинство голосов. Соратники Вилдерса, представленные также в Европарламенте, ратуют за проведение референдума о выходе Нидерландов из ЕС (референдум Nexit – по аналогии с британским «Брекситом» и английским словом next – «следующий»).

Как накануне отмечала газета ВЗГЛЯД, в Дании – стране, которая первой начала «закручивать гайки» в вопросе о беженцах – все большую популярность набирает партия «Новые правые» (Nye Borgerlige). Их лидер, которую нередко называют «датской Марин Ле Пен», призывает перевести Данию под покровительство Британии, уже ушедшей из ЕС.

Сама же лидер французского Национального фронта Марин Ле Пен накануне пообещала, что в случае ее победы на президентских выборах 7 мая восстановит отношения с Великобританией. «Какой смысл наказывать страну? Это бессмысленно, если только не считать Евросоюз тюрьмой и ожидать наказания в случае побега», – подчеркнула Ле Пен, которую (похоже, не без удовольствия) цитировала лондонская Daily Telegraph.

Ле Пен предрекла, что 2017-й станет годом великого возвращения национального государства, контроля границ и валют. Она также выразила надежду, что Франция, так же как и Италия, Испания, Греция и другие страны, совместно выступят против возглавляемой Германией еврозоны. «Евро – это мощный инструмент, используемый Германией в осуществлении постоянного валютного демпинга», – заявила лидер французских евроскептиков».

«Россия – наш сосед, хотите вы этого или нет»

«Национальный фронт поставил перед собой цель уничтожить Европу. Это стало реальной угрозой», – заявил вице-канцлер и новый глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью, которое он дал в среду Frankfurter Allgemeine Zeitung. Руководитель немецкой дипломатии призвал не допустить победы Ле Пен на выборах во Франции.

При этом социал-демократ и сторонник единой, обновленной и «более сильной» Европы Габриэль признал: послевоенному миропорядку приходит конец (планам глобалистов-сионистов НМП приходит конец см. статью Владимир Путин пообещал и убил Запад, прим. РуАН ). Теперь европейцы должны постепенно брать на себя все больше ответственности в том, что касается обеспечения собственной безопасности, констатировал глава германского МИДа.

В частности, Габриэль особо коснулся отношений единой Европы с новой американской администрацией и с Москвой. «В первую очередь, Россия является нашим соседом – хотите вы того или нет», – констатировал Габриэль. Как поясняет Deutsche Welle, речь идет о геополитическом соседстве. Глава МИД ФРГ добавил: Европа сможет добиться от России серьезного отношения к себе, если будет демонстрировать «единство, силу и уверенность в себе».

Германия – последняя из тех, кто заинтересован в развале

То, что Германия в числе первых выступает за постановку вопроса о централизации Европы, неудивительно, отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Главный выгодоприобретатель от объединенной экономики Евросоюза – это германская экономика, недаром ее называют мотором ЕС. Развал Евросоюза для Германии означает потерю рынков, которые сегодня открыты для продукции немецких предпринимателей. Германия – последняя из тех, кто может оказаться заинтересован в какой-то дезинтеграции», – подчеркнул российский парламентарий.

«Да, история с Грецией показывает, что Германия не готова так просто до бесконечности оплачивать чужие долги», – заметил депутат. «Но, с другой стороны, та же история с Грецией лишний раз свидетельствует, что Германия, несмотря на все свои претензии к партнерам по ЕС, заинтересована в сохранении зоны евро и Евросоюза как такового», – отметил парламентарий.

«Конечно, некоторые страны не испытывают такого удовольствия от Евросоюза, поскольку считают, что их самостоятельное будущее принесет им гораздо больше дивидендов», – добавил депутат, напомнив, что Великобритания пошла по этому пути. Во Франции дискуссия по этому поводу также не завершена, и «на фоне несовершенств Евросоюза, его бюрократизации и так далее евроскептики набирают голоса», подчеркнул Затулин.

Да, за прошедшие годы ЕС состоялся «как административно-бюрократическая, экономическая и всякая иная структура». «Я не предвижу какое-то парадное, триумфальное шествие дезинтеграции и что одна за другой страны начнут отпадать от ЕС. Но Евросоюз кризис переживает», – указал собеседник. По его словам, в этом кризисе Германия пытается добиться более строгих правил, всем сестрам по серьгам, чтобы вклад каждого оценивался в реальном выражении. «Это выгодно Германии», – отметил Затулин.

«Однако другие страны, например, Южной Европы или даже Франция, не так заинтересованы в этом отношении. И какой-то компромисс между одними и другими ради сохранения ЕС должен быть достигнут. Не думаю, что вот так, с порога идея централизации Евросоюза будет поддержана всеми в ЕС, ибо оскомина от бюрократизации Евросоюза, от его всяких крайностей и несуразностей достаточно велика и высока», – резюмировал парламентарий.

«Оставить все как есть невозможно»

При этом Ангела Меркель и другие европейские лидеры не видят альтернативы, отмечает Рар. «Оставить все как есть невозможно. ЕС теряет идею солидарности среди своих членов, каждый начинает делать что хочет: и в вопросах о беженцах, и в финансах, и во внешней политике. Поэтому сейчас лидеры Европы, которые еще хотят спасти Евросоюз, выдвигают идею «бежать вперед» и ужесточать европейские институты», – отметил политолог.

Так что эта идея проталкивается через Европарламент с тем, чтобы создать три крупные должности во главе Европы в Брюсселе – пост президента Европы, который сможет противодействовать Трампу в конфликтах, «которые сейчас будут между Европой и США», отметил собеседник. Также они хотят укрепить пост министра иностранных дел, который занимает сейчас Федерика Могерини. И еще одно важное направление – создание поста министра финансов Европы, рассказал эксперт.

По его словам, европейские лидеры, Меркель и другие предлагают сейчас остальным европейским странам такой выход: кто хочет строить Европу, которая строилась последние 70 лет, тот встает в ряд и поддерживает «идею Соединенных Штатов Европы с сильными институтами в Брюсселе», а кто не хочет, тот идет по той же дороге, по которой идет Швейцария, Норвегия, Великобритания – отделяться от ЕС, не быть участником процесса интеграции Европы и не получать все эти блага. «Какая из этих тенденций в будущем выиграет – большой вопрос», – резюмировал эксперт.