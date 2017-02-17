Угольная блокада: Петром Порошенко подписан указ об угрозах энергобезопасности

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергоугля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса, говорится в указе главы государства, опубликованном на его сайте.

Решение СНБО

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 февраля 2017 года "О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усиления защиты критической инфраструктуры", — говорится в указе.

В решении СНБО, которое прилагается к указу президента, отмечается, что оно, в частности, предусматривает диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, принятие новой энергетической стратегии. Также СНБО Украины решил усилить контроль за перемещением товаров в Донбассе и поручил Службе безопасности подать кабмину предложения относительно их перемещения.

В решении говорится об "усилении контроля за перемещением товаров с отдельных территорий в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях; разработке проекта реконструкции энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, на которых используется уголь антрацитовой группы, для обеспечения применения ими угля газовой группы отечественной добычи; диверсификации источников поставки угля на Украину и создании резерва энергетического угля; принятии новой энергетической стратегии Украины".

Поручения кабмину

Согласно решению СНБО, Служба безопасности Украины должна безотлагательно подать кабмину уточненные предложения относительно перемещения товаров в район или из района проведения военной операции в Донбассе.

Кроме того, СНБО поручил кабмину принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля.

"Кабинету министров Украины безотлагательно: принять исчерпывающие меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины; утвердить порядок перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях и перечень товаров, запрещенных для перемещения; разработать и внедрить план действий по усилению борьбы с незаконным перемещением товаров в районе проведения антитеррористической операции", — говорится в решении.

Также кабмин должен организовать ремонт поврежденной транспортной инфраструктуры (мостов, железнодорожных переходов) в районе проведения военной операции.

"Принять исчерпывающие меры по диверсификации источников поставки угля на Украину и создания резерва энергетического угля; обеспечить временно, до полного преодоления кризисных явлений в энергетике, прекращение экспорта из Украины угля каменного марки антрацит", — отмечается в документе.

В решение также сообщается, что СНБО поручил МВД и СБ Украины принять меры по обеспечению порядка в районе проведения военной операции в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.