Украина всё больше напоминает плохую пародию на СССР

В МВД Украины предложили заблокировать на территории страны две наиболее популярные социальные сети – «Одноклассники» и «ВКонтакте». Основание – они российские и «находятся под контролем спецслужб». Украинским властям не впервой нести откровенные глупости, но данное предложение уже по-настоящему позорно.

Бывший главный спасатель Украины, а ныне простой советник главы МВД Арсена Авакова Зорян Шкиряк, известный, прежде всего, своим потешным путешествием в Непал, выступил со смелой, пусть и не оригинальной инициативой:

«2017-й должен стать годом защиты информационного пространства Украины от российской пропаганды. Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», которые сегодня полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами. Безусловно, надеюсь, что и министерство образования также присоединится к этим процессам и будет объяснять минимум через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей».

Тут нужно понимать, что, несмотря на декларируемую нелюбовь официального Киева ко всему российскому, наши соцсети, как и раньше, занимают на Украине лидирующие позиции. По данным компании Factum Group, «ВКонтакте» – самая популярная социальная сеть по охвату жителей страны, «Одноклассники» занимают второе место, Facebook находится на третьем, а на четвертом расположилась еще одна российская соцсеть – «Мой мир» от Mail.ru.

Таким образом, в том гипотетическом случае, если предложение Шкиряка будет реализовано на практике, привычных соцсетей лишатся десятки миллионов жителей Украины. Конечно, на фоне катастрофического падения уровня жизни и угрозы энергетического коллапса потеря соцсетей может оказаться не столь заметной. Но может быть и наоборот: еще со времен Древнего Рима известно, что толпа, лишенная хлеба, способна затянуть пояса, а вот лишение зрелищ может оказаться опасным для правителей.

Отметим, что во время вооруженного переворота в Киеве и первых дней войны в Донбассе претензии к сети «ВКонтакте» были с противоположной стороны – именно там активисты Майдана и карательных батальонов согласовывали свои действия, причем без малейшего противодействия со стороны администрации соцсети. Если российские спецслужбы обращали внимание на экстремизм того или иного сообщества, то «ВКонтакте» просто закрывал к нему доступ из России, но для других стран мира разнообразные призывы расправиться с москалями были по-прежнему доступны.

Для «ВКонтакте», «Одноклассников», Mail.Ru и других российских интернет-проектов Украина – обычный рынок, как и для продолжающих работу в этой стране российских банков. Легкий ребрендинг – Сбербанк убрал из названия слово «России», «Банк Москвы» сократил название до «БМ-банка» – и можно зарабатывать дальше. Редкие акции радикалов возле офисов серьезного ущерба не наносят.

Показательно, что против российских социальных сетей пока что не протестовали даже радикалы – в силу того, что сами продолжают использовать их и для общения, и для пропаганды. А вот советнику Авакова, подобно некоторым российским политикам, «великий китайский файервол» всё не дает покоя.

При этом, по словам формального коллеги Шкиряка – главы украинской Киберполиции Сергея Демедюка, заблокировать такие площадки, как «ВКонтакте» или «Одноклассники», у украинской власти вообще не получится. «У нас сейчас нет законодательной или технической возможности блокировать такие ресурсы, даже если к нам обратится правообладатель с жалобой на нарушение авторских прав», – отметил он в интервью изданию ain.ua.

Таким образом, громкое заявление Шкиряка, как и его достопамятная поездка в Непал, является лишь очередной попыткой самопиара. С тем же примерно успехом – в многочисленных комментариях к статьям в украинских СМИ, написавших об инициативе советника главы МВД, одобрительных отзывов крайне мало, а ругани в адрес Шкиряка, напротив, много.

Некоторые пользователи прозорливо отмечают, что и «Фейсбук» регулярно отказывается блокировать пользователей за то, что в Киеве считают «антиукраинской пропагандой». В таком случае, заодно с российскими соцсетями нужно запрещать и американские, раз ее администрация в идущей информационной войне отказывается однозначно занимать сторону Петлюры и Бандеры.

Впрочем, даже если учитывать склонность Шкиряка к самопиару и техническую невозможность блокировки соцсетей на Украине, сам факт того, что подобные ограничения всерьез выдвигаются государственными чиновниками, явно свидетельствует о том, чтов рядах украинской власти.

Запрещая российские фильмы и книги, украинские политики дежурно говорят о «европейских ценностях», в которые Украина, цитируя Порошенко, верит больше, чем сама Европа.

Но в реальности Украина все больше и больше напоминает сильно ухудшенную и искажённую копию СССР, административные границы которого в Киеве так искренне любят (при культивируемой ненависти к советским лидерам в целом). При этом смысла в украинской цензуре еще меньше, чем в советской – уже тогда были «западные голоса» и «самиздат», а запрещать что-то в эру интернета является довольно самонадеянной глупостью. Относительный успех «китайского файервола» вызван не тем, что китайцы не умеют его обходить, а тем, что им достаточно собственных ресурсов. Про аналог интернета в КНДР – Кванмен – такого уже не скажешь.

Украина, в отличие от Китая и даже от КНДР, не самодостаточна ни экономически, ни политически, ни культурно. Поэтому украинцы продолжат читать, в том числе, русские книги, слушать, в том числе, русскую музыку, смотреть, в том числе, русские фильмы и сидеть в российских соцсетях. Как минимум до тех пор, пока украинский государственный проект не начнет производить собственные смыслы, а не будет, как сейчас, просто Не-Россией.

Впрочем, с нынешними властями и их пониманием национальных интересов Украине подобное не грозит.