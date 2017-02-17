В Абакане клептоманка разыгрывала спектакль, чтобы украсть коньяк и виски

30-летняя жительница Минусинска приезжала в столицу Хакасии, на такси доезжала до микрорайона Полярный, где совершала кражи в небольших магазинчиках.

Женщина разработала целый сценарий. Она просила продавца положить в пакет бутылку коньяка или виски, сигареты, а также продукты питания. Затем просила достать товар с прилавка, в этот момент вынимала из пакета алкоголь и сигареты и прятала их под куртку. Затем злоумышленница протягивала банковскую карту без средств на счету. Извинялась и спешила в машину за кошельком. Назад уже не возвращалась. Продавцы, заметив, что в пакете нет товара, вызывали полицию.

По предварительным данным, даме удалось обвести вокруг пальца работниц шести магазинов. Последние преступления она совершила с интервалом в 20 минут, вот только допустила промах. Рассчитаться попыталась именной банковской картой. Воровку задержали. Сотрудникам правоохранительных органов она пояснила, что промышляла хищением не из-за трудного материального положения, а из-за желания острых ощущений.

Известно, что ранее женщина была судима за кражу, а в прошлом году привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение чужого имущества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Максимальная мера наказания в данном случае – до года лишения свободы, сообщает УМВД России по Абакану.

Фото: УМВД России по Абакану

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