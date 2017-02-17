к записи В Абакане любители петь по ночам заплатят за свои концерты по тысяче рублей

Комментарии к записи В Абакане любители петь по ночам заплатят за свои концерты по тысяче рублей отключены

Комментарии к записи В Абакане любители петь по ночам заплатят за свои концерты по тысяче рублей отключены

15 февраля на очередном заседании административная комиссия рассмотрела десять протоколов по делам об административных правонарушениях.

Нарушителей тишины и покоя в ночное время на этот раз аж восемь. Каждый из них заплатит по одной тысяче рублей за громко звучащую в квартирах музыку, пение и крики.

Оштрафованы и торговцы, разместившие свои прилавки в неустановленных местах. Жительнице села Кайбалы, которая разложила трикотаж неподалёку от остановки «Автовокзал» придётся выложить две тысячи рублей. Такие же санкции применили и к мужчине, установившему рядом в вещевым прилавком стойку продажи сим-карт, сообщает информотдел администрации Абакана.

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