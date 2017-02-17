В Бейском районе готовятся к половодью и сезонным пожарам

Министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Сиорпас провел рабочую встречу с главой администрации Бейского района Юрием Курлаевым.

В селах Бейка, Бондарево, Калы, Сабинка, Уты ежегодно ранней весной происходит подтопление жилых построек. В связи с этим намечены мероприятия по обследованию русла ручьев и рек с целью принятия мер, исключающих образование наледи. Кроме того, Алексей Сиорпас проверил готовность техники и специалистов автономного республиканского учреждения «Бея-Лес-сервис» к проведению профилактических отжигов на запланированных участках лесных массивов. Кроме того, министр выехал на территорию сосновых лесополос, где провел рабочие беседы с работниками лесного хозяйства, производящими сбор семенного материала, сообщили в пресс-службе ведомства.

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