В Киеве отметили третью годовщину «Небесной сотни»: «Ганьба вору!»

На обратном пути Порошенко решил помахать горожанам ручкой. В ответ снова раздался свист и голоса из толпы кричали: «Давай-давай, вали отсюда!», «Ганьба», «Вор!»

Читаю в новостях: Порошенко принял участие в мероприятиях, посвященных памяти «Небесной сотни».

«Ого!» — первой реакцией становится недоумение: кажется, вся эта ботва с «неместной скотней» отмечается несколько позже – 20-го, вроде бы, февраля. Но тут, в отличие от суеверий в духе «заранее с днём рождения не поздравляют», поздравлять можно и Петька поспешил (в буквальном смысле) этим воспользоваться.

А ведь не будь сообщений в медиа о личном участии Его Поросейшества в оных мероприятиях, то о тех совсем еще недалёких событиях и не напомнило бы ничего. Где массовые поездки репортёров свидомых СМИ ради встреч с живыми участниками событий и родственниками мертвых? Где душераздирающие лонгриды с архивными смазанными фоточками «Вот это мы, а оттуда стреляют»? Где телепрограммы с названиями типа «А как сейчас живут выжившие побратимы погибших»? Ничего подобного почему-то нет… Стыдно, что ли, да? Темка потеряла актуальность?..

Также я что-то не могу понять, что Пьеро Алексеевич плёл насчет «увековечивания памяти»: «Президент Украины заявил, что инициирует создание донорского фонда, который будет финансировать создание мемориала Героев Небесной сотни. Об этом Петр Порошенко заявил во время памятных мероприятий в Киеве, сообщает «Интерфакс Украина»… Также Порошенко сказал, что депутаты Киевского горсовета дали разрешение на разработку проекта землеустройства на отвод земельного участка под мемориальный комплекс. «В дальнейшем на нужно объединение усилий всех – общества и власти – для скорейшего проведения международного конкурса по разработке проекта, начала и завершения строительства», — сказал президент».

Чи-и-и-ивооо??.. Какой донорский фонд, какой землеотвод, какой международный конкурс?!.. Что ты, бредун, несёшь? Не ты, что ли, ещё в 2015 году подписал свой пухленькой рукой указ о создании этого самого «мымориала»? И шо? И где? От проклятые депутаты Киевсовета, не дают который год президенту земельки на мемориал! А международный конкурс – понятно же, что мемориал украинским «героям» должны делать ребята из Бельгии какой-нибудь, как иначе.

Короче, скажи уже прямо – ты, эклерчик просроченный, просто хочешь под своим патронатом «пустить шапку по кругу» для сборов в «донорский фонд», а потом тупо прикарманить даже эти, мертвецко-похоронные, деньги. Ну ведь так?

Одним словом, я воспроизвёл примерный ход возмущённой мысли зрителей этой хуцпы, которые не постеснялись прямо высказать презу своё мнение: «На обратном пути Порошенко решил помахать горожанам ручкой. В ответ снова раздался свист и голоса из толпы кричали: «Давай-давай, вали отсюда!», «Ганьба», «Вор!» и другие оскорбления. В ответ Порошенко быстро сел в лимузин, а сотрудники охраны, СБУ, полиции и других ведомств бросились к толпе. Было слышно, как по рациям тревожно кричали: «Пост №3, крики «Ганьба!», мои действия?», но никаких указаний сверху, по-видимому, дано не было».

Ладно, сменим тему. Вспомним кое-что более важное. А именно – именно три года назад случились события, которые и запустили весь тот страшный процесс насильственного переворота, причем обрекли его именно на кровавый сценарий без каких-либо шансов мирного урегулирования. Я имею в виду массовый захват радикалами запасов оружия в зданиях силовых ведомств на Западной Украине.

«После погромов начальник львовской облмилиции Александр Рудяк, пытавшийся договориться с повстанцами, заявил, что из райотделов исчезло около 1200 единиц оружия (пистолеты, автоматы Калашникова, винтовки) и больше 13 тыс. патронов. Обезоружить милицейский главк протестующие не успели — правоохранители уничтожили боеприпасы до атаки. Сотни единиц оружия исчезли также из управлений СБУ в Ивано-Франковске и Тернополе».

А ведь это только две области! А ведь не только из милиции и СБУ выносили оружие – были случаи захвата и разоружение подразделений ВВ!

Поэтому просто почитайте в той же Википедии характер смертельных ранений правоохранителей на Майдане сразу после того, как оружие с Западенщины приехало в руки боевикам в Киеве. Всего было ранено и убито 150 человек, не считая тех гражданских активистов-антимайдановцев, кого заклеймили «титушками» и на кого охотились еще с большим ожесточением.

До захвата оружия на Западной Украине Майдан оставался пусть и очень напряжённым, но всё-таки местом гражданских протестов, которые порой бывают пусть и не столь продолжительны, но при этом не менее «горячими» и в той же Западной Европе. Но после того, как тысячи единиц оружия пополнили арсенал отморозков – это стало триггером гражданской войны. Пришёл в ужас восток страны, так как понял, что слабовольные силовики не могут противостоять напору майдаунов – и моментально начался поиск вариантов самосохранения, который и привёл к трагическим событиям в Одессе и Харькове, к созданию республик Донбасса, к АТО и разделению Украины. Да, и на выбор Крыма поскорее отгородиться от этой мега-банды с крадеными автоматами российской госграницей это тоже сильно повлияло…

Вот об этом надо помнить – как о причине всех последующих зол страны-неудачницы. В том числе, и как о причине гибели той самой сотни.