В Красноярске 17 лет искали убийцу девушки

Недавно правоохранителям удалось раскрыть преступление, совершённое в конце ноября 1999 года.

Тогда на железнодорожных путях нашли тело 22-летней девушки. С места преступления криминалисты изъяли улики и биологический материал. В 2010-м данные об образцах поставили на учёт, постоянно производилась их сверка с вновь поступающим биологическим материалом. 16 февраля идентифицировать подозреваемого удалось.

– Образцы, изъятые с нижнего белья убитой, полностью совпали с образцами, изъятыми у одного из осужденных, отбывающих наказание, – сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России. – Производство по давнему уголовному делу возобновлено. Организован допрос подозреваемого.

Мужчина признался, что поссорился со своей жертвой из-за того, что не хотел оплачивать оказанные ей интимные услуги. Но девушка продолжала настаивать. Тогда злоумышленник избил её. От полученных телесных повреждений жительница Красноярска скончалась.

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