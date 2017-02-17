В Одесской области встали на защиту русского языка и Дня Победы

Депутаты Ренийского районного совета встали на защиту родных языков общения и Дня Победы

16 февраля на очередной сессии Ренийского районного совета депутаты единогласно приняли обращение к президенту Украины с просьбой защитить конституционные права граждан на свободный выбор языка общения и оставить в календаре традиционные весенние праздники — 8 Марта, 1 мая и 9 мая, передает местный портал «ИнфоРени».

Депутаты указывают на то, что в Одесской области проживают представители более ста национальностей, и государство обязано содействовать сохранению их национальной идентичности, составляющей которой является национальный язык.

За данное обращение депутаты проголосовали единогласно.

Ранее депутаты Мелитопольского городского совета Запорожской области большинством голосов поддержали обращение к президенту Украины с требованием принять законопроект нардепа Евгения Балицкого по защите русского языка. По мнению депутатов, данный законопроект отвечает интересам украинского государства и его многонационального народа.

«Для большинства жителей юго-востока Украины русский язык является родным и нельзя в угоду политической конъюнктуре лишить их конституционного права общаться на родном языке» — говорится в обращении.

При этом, решение поддержали 22 из 40 депутатов.

«Сохранение конституционного права каждого гражданина на общение на родном языке, его культурных традиций выступают важными факторами гражданского мира в Украине, залогом сохранения единства и неделимости нашего государства. Мы, депутаты Мелитопольского городского совета, от имени своих избирателей поддерживаем и требуем от Верховной Рады Украины принятия проекта закона, разработанного народным депутатом Украины Е. Балицким, а от президента Украины — его подписания», — указано в тексте обращения горсовета.

Против инициативы выступил мэр Мелитополя Сергей Минько, который является членом Блока Петра Порошенко.