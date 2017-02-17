В Хакасии безработным предоставят услуги по принципу «одного окна»

Этот проект внедрён Центром занятости населения республики. Теперь обратившийся в службу занятости гражданин не будет, как раньше, ходить «по кабинетам».

Безработные смогут получить весь комплекс услуг (от регистрации в целях поиска работы и назначения пособия по безработице до трудоустройства на постоянное рабочее место) в «одном окне». За каждым клиентом закрепляется отдельный сотрудник службы занятости, который поможет выбрать не только подходящую вакансию, но и составить успешное резюме, пройти собеседование, подписать выгодный трудовой договор. Всем желающим открыть свое дело подскажут бизнес-идею и проконсультируют о мерах государственной поддержки, сообщается на сайт городской мэрии.



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