В Хакасии безработным предоставят услуги по принципу «одного окна»

17.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Этот проект внедрён Центром занятости населения республики. Теперь обратившийся в службу занятости гражданин не будет, как раньше, ходить «по кабинетам».

Безработные смогут получить весь комплекс услуг (от регистрации в целях поиска работы и назначения пособия по безработице до трудоустройства на постоянное рабочее место) в «одном окне». За каждым клиентом закрепляется отдельный сотрудник службы занятости, который поможет выбрать не только подходящую вакансию, но и составить успешное резюме, пройти собеседование, подписать выгодный трудовой договор. Всем желающим открыть свое дело подскажут бизнес-идею и проконсультируют о мерах государственной поддержки, сообщается на сайт городской мэрии.
    

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