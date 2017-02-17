В Хакасии инвалид до смерти забил собутыльника ножкой от советского телевизора

Мужчины поссорились во время распития спиртного. Конфликт закончился кровавыми разборками. Уголовное дело передано в суд.

В Саяногорске завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

По данным следствия, в ночь с 6 на 7 ноября 69-летний житель микрорайона Советский в городе металлургов пришёл в гости к соседу. Мужчины-инвалиды стали распивать спиртное. Во время застолья приятели поссорились. Пенсионер стал выгонять собутыльника из его же дома. Во время словесной перепалки гость упал в коридоре, а оскорблённый хозяин квартиры стал избивать наглого соседа. Злоумышленник не меньше 30 раз ударил приятеля по голове и телу. Бил руками и фрагментом деревянной ножки от советского телевизора. Кроме того, разъярённый владелец жилплощади несколько раз ударил собутыльника головой о стену.

Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Обвиняемому с учётом состояния здоровья избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано в суд.

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