В Хакасии сократилось число получателей федеральной социальной доплаты

В связи с индексацией пенсии с 1 февраля количество получателей федеральной социальной доплаты к пенсии уменьшилось в нашей республике на 1431 человек.

Если в январе, до индексации страховых пенсий, соцдоплату получали 21806 жителей региона, то в феврале — 20375 человек. Уменьшился и средний размер самой социальной доплаты к пенсии — с 1910,95 рублей до 1810,15 рублей. Ежегодно в республике устанавливается прожиточный минимум пенсионера. На 2017 год он составляет 8519 рублей. Всем неработающим пенсионерам, чей совокупный доход (пенсия, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), включая стоимость набора социальных услуг, дополнительное материальное обеспечение (ДМО) и другие меры социальной поддержки (оплата за телефон, проезд, ЖКУ, квартплата за счет средств регионального бюджета) меньше прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе, выплачивается федеральная социальная доплата к пенсии – до прожиточного минимума пенсионера Республики Хакасия. Величина доплаты у каждого индивидуальна, так как размер ФСД напрямую зависит от совокупного дохода человека – чем ниже доход – тем больше доплата. При увеличении размера пенсии или иных денежных выплат размер ФСД пересматривается в сторону уменьшения. В случае если общая сумма материального обеспечения пенсионера превышает величину прожиточного минимума, ее выплата прекращается. Федеральная социальная доплата к пенсии не индексируется вместе с пенсией, поэтому у ее получателей пенсия обычно увеличивается не после индексации, а с 1 января, когда в регионе устанавливается новый прожиточный минимум пенсионера, пояснили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по РХ.

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