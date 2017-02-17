Вчера в Хакасии случилось два крупных пожара

В Усть-Абаканском районе и Абакане горели строящееся жилое здание и предприятие по производству бетона.

Оба пожара - повышенной степени сложности. В ночь на четверг недалеко от села Калинино загорелся строящийся коттеджный комплекс. На момент прибытия пожарных крыша 6-квартирного дома горела по всей площади. Огонь успел охватить 320 квадратных метров. На месте пожара работали 9 пожарных автомобилей и 30 огнеборцев из Абакана, Черногорска, Усть-Абакана. Полная ликвидация последствий заняла почти три часа, сообщили в пресс-службе МЧС России по Хакасии. Причину пожара устанавливают дознаватели. Вчера среди дня в Абакане пожар случился на предприятии по производству бетона. Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, промышленное здание горело по всей площади, внутри горел грузовой автомобиль. Из-за позднего сообщения о пожаре огонь распространился на площадь 270 квадратных метров. На ликвидацию последствий пожара ушло 2 часа. На месте работали 5 единиц техники и 22 пожарных. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования. С начала года в Хакасии зарегистрировано 117 пожаров.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







