Вечером – деньги, машину – никогда: новый скандал в автосалоне на Ленинском

Новый скандал в московском автосалоне. Покупателей заманили низкими ценами, но в итоге потребовали доплатить еще столько же.

Мошенническая схема не нова, но число пострадавших меньше не становится. В солидном салоне на Ленинском проспекте клиентам предложили автомашину — якобы по акции. Люди подписали договор, заплатили деньги, но машину им так и не отдали, а спустя несколько часов предложили внести доплату или же выбрать подержанный автомобиль.

Визит съемочной группы в планы аферистов явно не входил. Как выяснилось, эти покупатели — далеко не единственные, кого обманули. Причем договор купли-продажи все читали внимательно — но, похоже, и это менеджеры предусмотрели.

В присутствии съемочной группы деньги потерпевшим все же вернули в обмен на расписку об отсутствии претензий к салону. После приезда полиции продавцы бросились врассыпную. Однако уже с утра 16 февраля автосалон работает в обычном режиме — и, видимо, по наработанной схеме.