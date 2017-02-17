Виктор Зимин встретился с Аркадием Дворковичем

Глава Хакасии Виктор Зимин встретился с вице-премьером российского правительства Аркадием Дворковичем. На встрече также присутствовал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель Наблюдательного совета компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска.

Обсуждались перспективы промышленного развития сибирских регионов и связанные с данным направлением вопросы.

По итогам встречи руководитель республики прокомментировал ее итоги:

– Я доволен, встреча прошла очень конструктивно. Мы обсудили целый ряд рабочих моментов, связанных с перспективами развития металлургических производств на территории Республики Хакасия, модернизации и развития транспортно-логистической системы, – сказал Виктор Зимин. – Хакасия сегодня – одна из немногих точек роста в России, мы ежегодно прирастаем на миллионы тонн добычи угля и иной продукции. Если сегодня не предпринять оперативные меры и четко скоординированные усилия на условиях частно-государственного партнерства по «расшитию» узких мест как на магистральных направлениях, так и на путях необщего пользования, включая инфраструктуру погрузки, то через год – два мы просто дружно все встанем и ничего не сможем сделать.

Мы договорились продолжить разговор на инвестиционном форуме в Сочи в конце февраля, на Красноярском экономическом форуме. Аркадий Владимирович также изъявил желание побывать в Хакасии, лично посмотреть промышленный комплекс по производству алюминия и другие объекты. Впереди много работы и мы нашли серьезные точки соприкосновения для реализации задуманного.

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