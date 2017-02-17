Президент Владимир Путин посетил сегодня в Сочи Зимний международный фестиваль искусств и посмотрел постановку "Не покидай свою планету" по сказке Экзюпери с Константином Хабенским в главной роли.

Нынешний фестиваль юбилейный, 10-й по счету. Впервые часть концертной программы пройдет в одном из горных кластеров. Кстати, организатор и идейный вдохновитель фестиваля Юрий Башмет в рамках мероприятий представит зрителям сольную программу и версию оперы "Евгений Онегин", передает телеканал "Россия 1".

"Самое главное, что фестиваль не просто выживает, а процветает, развивается, расширяется. Сегодня это и живопись, и кино, и балет, и джаз, и рок, но все-таки преобладает симфоническая и камерная музыка. В общем, мы пытаемся показать все лучшее, что есть в различных видах искусства", – рассказал Юрий Башмет, народный артист СССР, дирижер, организатор Зимнего международного фестиваля искусств.