Война по расписанию: как Киев пользуется паузами в Минском переговорном процессе

Украинские власти освоили тактику, которая позволяет уходить от ответственности за нарушение Минских соглашений, считают в МИД ДНР. Кроме того, ВСУ устраивают провокации во время зарубежных визитов Петра Порошенко. Эту привязку к календарю президента эксперты объясняют желанием привлечь внимание Запада к неспокойной обстановке на юго-востоке страны. При этом мишенями в Донбассе всё чаще становятся объекты инфраструктуры и заводы. Зачем Киев создаёт гуманитарную катастрофу в регионе и к каким последствиям приведут такие действия — в материале RT.

Министр иностранных дел самопровозглашённой ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украина фактически заблокировала работу консультационной группы в Минске и научилась пользоваться паузами в переговорном процессе. По её словам, Киев саботирует выполнение «формулы Штайнмайера». Это положение предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу в день местных выборов в регионе.

«В группе по политике возник очередной кризис, и он длится продолжительное время. С сентября 2016 года уже 14-й раз выносится на предложение «формула Штайнмайера» об особом статусе. <...> Чтобы не обсуждать её, Украина использует отсылку к нормандскому формату и ждёт «дополнительного сигнала» от лидеров «нормандской четвёрки», — сказала на конференции в пресс-центре агентства ТАСС Никонорова.

«Формула Штайнмайера» — это компромисс и уступка с нашей стороны», — также подчеркнула она. Глава МИД ДНР считает, что Киев намеренно путает карты.

Никонорова напомнила, что функции минского формата сводятся к выработке конкретных решений для выполнения соглашений от 12 февраля 2015 года. Нормандский формат — это институт, необходимый для контроля и корректировки договорённостей.

Подводя итог двухлетнего существования «Минска-2», Никонорова констатировала, что из 13 пунктов выполнен один, «да и то формально». Она отметила, что Киев игнорирует любые попытки возобновить диалог по политическим вопросам: закон об особом статусе, изменения в конституцию, проведение выборов. Украинские дипломаты отказываются озвучить свою позицию, делая бессмысленным обсуждение плана реализации соглашений.

Глава МИД ДНР: Представители ОБСЕ не всегда уведомляют нас о своих маршрутах

«У нас вчера было 56-е заседание политической подгруппы. Украина ведёт политику в стиле «договариваться, чтобы не договариваться». Нами было подготовлено 8 документов, которые были предоставлены ещё в апреле—мае. Украина не подготовила ни одного. При этом за минувший год в политической подгруппе сменились четыре переговорщика», — сказал представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

Знают и молчат

Представители народных республик недовольны поведением наблюдательной миссии ОБСЕ, которая не оказывает давления на украинские власти. «Со стороны ОБСЕ мы видим негласную поддержку этой позиции. ОБСЕ не давит на Киев, не предъявляет претензии Киеву», — посетовал Мирошник.

«Отчёты ОБСЕ делаются крайне обтекаемо. Они гораздо больше знают, чем публикуют. Не указывают, хотя бы предположительно, кто обстреливал территории», — пояснил дипломат ЛНР.

Также Мирошник недоволен тем, что ОБСЕ недостаточно следит за ходом переговоров в Минске.

Никонорова солидарна с мнением Мирошника. По её словам, ОБСЕ не всегда в точности выполняет очерченные мандатом обязанности. «Этим недовольны жители. Недавно в Донецке прошёл митинг на эту тему», — добавила министр иностранных дел ДНР, отметив, что миссия нередко упрекает ополчение в препятствовании деятельности.

Члены ОБСЕ на юго-востоке Украины

globallookpress.com

© Celestino Arce

«С нашей стороны нет никаких препятствий для реализации мандата ОБСЕ. Есть территории, где не произведено разминирование. Соответственно, мы предупреждаем представителей ОБСЕ об опасности. Расценивать это как запрет — это напоминает некий фарс. Если мы не знаем о намерениях ОБСЕ, то мы не можем содействовать выполнению функций», — добавила Никонорова.

«Например, по просьбе жителей было принято решение о необходимости более детальной фиксации обстрелов западных окраин Донецка. Но попасть туда не удалось в связи со снайперскими обстрелами Украины. Представители ОБСЕ находятся в затруднительном положении. <…> Но эта не наша вина, что наблюдатели порой не могут попасть, куда хотят», — считает глава МИД ДНР.

Игра в несколько ходов

Власти народных республик не удовлетворены работой миссии ОБСЕ в период обострения конфликта. 29 января бои вспыхнули в Авдеевке (10 км к северу от Донецка), где проходит линия соприкосновения и обе стороны находятся близко друг к другу..

Капитуляция ополчения открыла бы ВСУ прямую дорогу на Донецк. Для народной милиции ДНР присутствие украинских войск в Авдеевке тоже как кость в горле. Из Авдеевки обстреливается трасса Горловка — Донецк, которая соединяет две самопровозглашённые республики. Кроме того, ВСУ обладают возможностью стрелять по Донецку. И тем и другим силам было бы выгодно отодвинуть линию фронта хотя бы на несколько километров.

Если верить ОБСЕ, украинская армия и народная милиция ДНР применили запрещённые «Минском-2» вооружения. Речь идёт о танках, миномётах, реактивных системах залпового огня (РСЗО) и других артиллерийских орудиях. Замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ) Александр Хуг считает, что до обострения тяжёлой техники в Авдеевке не было.

Жертвами обстрелов стали около сотни мирных жителей. Значительный урон был нанесён инфраструктуре: линиям электропередач, теплостанциям и водопроводной системе. Кроме того, множество снарядов повредили жилые дома.

Жительница обстрелянного дома в городе Авдеевка

Reuters

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков полагает, что в мае-июне прошлого года Киев изменил тактику: «Обстрел идёт не только жилых кварталов, но и объектов инфраструктуры и производственных мощностей. Украина хочет вывести на первый план вопрос безопасности и поднимать его, уходя от обсуждения политических пунктов. И такой подход находит поддержку на Западе».

«Это согласованная политика Украины и Запада по апелляции к экологическим и технологическим катастрофам. Киев хотел бы, чтобы в регион были введены международные силы безопасности. Видимо, уместно говорить об ООН, так как у ОБСЕ нет войск. Это простая примитивная игра в несколько ходов», — заявил Чеснаков.

По его мнению, ещё одним элементом игры Киева являются артиллерийские обстрелы в период зарубежных поездок Порошенко.

«Эти действия привязаны к календарю иностранных визитов. Если сопоставить эти события, то можно сделать вывод, что обострение направлено на привлечение внимания западных политиков к тому, что происходит. Мы видели, как Порошенко прервал визит в Германию из-за Авдеевки», — напомнил Чеснаков.

На пороге перемен

«Украинское руководство поддавливают сообщения о сделке между РФ и США. Оно боится перемен в правящей верхушке в Европе. Это влияет на «моральное самочувствие» украинской элиты, но о переломе говорить не приходится», — отмечает политолог Денис Денисов.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев считает, что нерешительная политика западных партнёров Украины начинает бить рикошетом по ним самим: «Киев уже начал вытирать ноги о своих партнёров из-за их молчания».

В начале февраля между Киевом и Берлином едва не разгорелся дипломатический скандал. Некоторым депутатам Верховной рады не понравилось интервью посла ФРГ Эрнста Райхеля, где он высказался за проведение выборов в Донбассе без украинских флагов и вывода «российских войск».

МИД Украины вызвал посла за «ряд некорректных высказываний». 7 февраля депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко написал баллончиком с краской Nein! на фрагменте Берлинской стены у немецкого посольства. Через три дня пропрезидентская партия принесла ФРГ извинения за вандализм.

«Обструкция «Минска-2» вызвана пассивностью западных партнёров Украины. То, что произошло у посольства ФРГ, это результат политики Берлина прежде всего. И чем чаще они будут закрывать глаза, тем чаще будут повторяться подобные инциденты», — уверен Силаев.