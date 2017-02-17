Вот такое, совсем не смешное Лимпопо...

Ну чё, отсмеялись над Лимпопо? Экая ржака- два наших геройских пранкера, ненавижу это слово, телефонных приколиста круто развели пиндосскую конгресвумен. Ну эту, старую негру, которая хоть Линкольна и не застала, зато Гранта помнит в деталях. Даа, забавно вышло, спору нет, Лимпопо и диктатор Айболит, плюс русские хакеры, жесть! Вся страна лежала в покатуху, да и я тоже, было такое дело. А когда отсмеялся, тут меня и зацепило- а ведь смешного то совсем мало. Основной юмор ситуации в том, что бабка не читала внукам Корнея нашего Чуковского. Да, и ещё не очень шарит в географии. Вполне простительно для почти восьмидесяти. Большинство её ровесниц выглядят так.

Ну да, старовата, глуповата, короче типичный политик от штата Калифорния. Таких везде много, в нашей Думе тож. Нее, меня зацепило другое- господа, а ведь она совсем не удивилась! Ну вы представьте, обычному конгрессмену, тьфу, конгресвумен, звонит премьер далёкой страны, и начинает ей втирать про страшную Россию, хакеров, смену власти в далёкой Лимпопо, а она воспринимает это вполне нормально. Любой депутат нашей Думы, немецкого Бундестага да и французского парламента весьма бы удивился такому звонку. Ну не по Сеньке шапка, не в уровень депутат парламента премьер министру, никак! А тут всё нормально, так и должно быть, рабочая ситуация. Подумаешь, премьер очередной банановой страны случайно нашёл номер, так это за честь ему! Ша, абориген, тётя всё разрулит, она в конгрессе сидит когда ты ещё в школе учился, начинай жаловаться.

Вот так. И ещё. Пусть Максин Мур Уотерс понятия не имеет где такое Лимпопо и кто такой Айболит, но она сразу и чётко обозначает позицию своей страны:«Я знаю, что США будут на вашей стороне, ребята. А эти новые вторжения на эти территории…. Я думаю, что нужно, чтобы наши люди.. Не знаю, сколько у нас там людей из разведки. Но нам нужно больше информации по этому поводу».

То есть она абсолютно уверена, что в этом грёбаном Лимпопо есть их люди из разведки, что они владеют вопросом и что она сможет получить от них любую информацию. А так же в том, что если Россия в деле, то США безусловно встанет на сторону её оппонентов. Рядовой американский политик берёт на себя столько, сколько нести явно не по силам. Но она уверена в себе, а в политике Уотерс далеко не новичок.

Кого как, а меня это смущает. Подобный розыгрыш просто невозможен нигде кроме США.

Хмм... возразите вы, да ведь она просто дура! Вот и тянет на себя все одеяла до каких может дотянуться. Возможно. Но, как я писал выше, незнание географии ещё не признак дурости. Много ли наших соотечественников смогут отличить Гвиану от Гвинеи, вспомнить где находится Свазиленд или найти на карте пиратскую Эректрею, со столицей в развесёлом Сакмайдико? То-то.

А эта негра безоговорочно уверена, что США это центр мира, что любая конгресвумен на порядок выше любого политика из третьего мира, что её мнение есть абсолютная истина для всяких там Гройсманов и Айболитов с Порошенками. Что "Сверкающий град на холме" может нагнуть любого, а кто сразу не согнулся, тому в бубен, а уж потом нагнуть. А теперь попробуйте объяснить ей что она дура...

Но знаете что? Это великое благо, что у них столько идиотов. Будет значительно хуже если там все станут умными. Вы не смотрели фильм " Когда хвост виляет собакой"? В нашем переводе " Плутовство". Если нет, то обязательно посмотрите. А то как бы не вышло, что просыпаемся мы однажды, а по СNN новости из Лимпопо.

Ну всё как мы смеялись: кровавый Айболит захватил власть с помощью русских хакеров, бывший Бармалей укрылся от расправы на Украине. США посылает шестой флот к берегам Лимпопо, непрерывная трансляция бомбардировок русских самолетов. Кровь, слезы, и бедная окровавленная девочка, которую многие уже узнают в лицо, вылазит из разбитой ракетами школы. Всё это на фоне карты Лимпопо из Гугл мэпс. Мировое сообщество в шоке, ноты протеста сыпятся одна за одной, в ООН собирается совет безопасности, на котором представитель украины трясёт фотографиями бедных лимпоповцев и требует новых санкций для России.

Представили?

Кому как, а мне уже совсем не смешно.