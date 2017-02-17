Хулиганы оставили без света тысячу человек в Алтайском районе Хакасии

Около тысячи жителей села Кайбалы и массива Завидное в Алтайском районе Хакасии на полчаса остались без электричества. Причиной стала чья-то хулиганская выходка. Неизвестные злоумышленники набросили магнитофонную ленту на провода ЛЭП 10 кВ чем спровоцировали авариной отключение линии.

Для восстановления энергоснабжения специалистам Белоярского РЭС филиала «Хакасэнерго» пришлось отвлекать от плановых работ автовышку и направлять в село оперативно-выездную бригаду. Об этом сообщает "Агентство информационных сообщений".

Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Хакасэнерго» сняли с линии электропередачи несколько метров ленты с катушкой и восстановили энергоснабжение.

Как рассказали в «Хаксэнерго», каждый случай сбоя в работе оборудования из-за воздействия человека тщательно расследуется специалистами компании: устанавливается ущерб, ведется поиск виновных лиц, которые привлекаются к ответственности.

По мнению энергетиков, в происшествии в Кайбалах скорее всего замешаны сельские подростки, которые ради баловства перекидывали ленту из старой видеокассеты через провода. Однако такое хулиганство, помимо причинения неудобств жителям, внезапно оставшимся без энергоснабжения, могло закончиться трагедией для самих детей. Если бы линия электропередачи не отключилась, хулиганы через ленту могли получить удар тока напряжением 10 тысяч вольт.

Чтобы избежать повторения подобных инцидентов, энергетики обратились в муниципалитеты и школы Алтайского района с просьбой провести разъяснительную работу среди детей о недопустимости и опасности приближения к линиям электропередачи и другим энергообъектам. Для этих занятий подготовлены комплекты наглядных материалов с правилами электробезопасности и направлены в администрацию района.

Также информацию для проведения занятий по профилактике электротравматизма можно узнать на специальной странице в соцсети Вконтакте: «Безопасное электричество» https://vk.com/ energobezopasnost.

vg-news.ru

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