Хунта Украины готовит кровавую провокацию с участием финских журналистов

Украинские власти готовят масштабную провокацию с участием иностранных и украинских журналистов, которую планируется провести вблизи Донецка.

По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, планируется сфабриковать ложные обвинения ДНР в обстрелах.

«В район Песок на опорный пункт "Республика" прибыла группа журналистов из Финляндии. Согласно замыслу украинских военных и спецслужб, съемочная группа должна попасть под обстрел, организованный украинскими военными, в результате которого должны погибнуть или получить ранения иностранные журналисты», — заявил Басурин.

Представитель командования отметил, что для фиксации обстрела якобы с территории ДНР и последующего оперативного выпуска видеосюжета в районе пребывания финских СМИ будет дежурить съемочная группа украинского ТВ.

Видео: Пресс-служба УНМ ДНР / Youtube.com

Фото: mil.gov.ua