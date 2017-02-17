Жителей Хакасии март порадует теплом

Средняя месячная температура воздуха — минус три градуса, что на три градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков составит пять миллиметров, что больше среднего многолетнего количества.

Март, названный в честь древнеримского бога войны Марса, — третий месяц григорианского календаря, первый месяц весны. Но не совсем так считали на Руси, особенно на севере страны. «Март не весна, а предвесенье», — говорили в прошлые века. А ещё называли март такими именами: зимобор, протальник, сухий. В марте мороз скрипуч, да не жгуч. Февраль силён метелью, а март — капелью. Пришёл марток, надевай семеро порток. Народ примечал: « В марте облака плывут быстро — к хорошей погоде», «Если в марте вода не течёт, в апреле трава не растёт». А вот каким окажется март 2017-го согласно метеопрогнозам, рассказывает начальник отдела Хакасского гидрометцентра Татьяна Иванова.

— Первый месяц весны порадует нас теплом. По температурному режиму март будет, скорее всего, неоднородным.

В первой декаде преобладающая температура воздуха ночью минус 7 — 12 градусов. Днём в течение первой десятидневки столбик термометра покажет плюс 2 — 7 градусов. Небольшие осадки возможны в отдельные дни декады.

Вторжение циклонов в марте очень часто приносит смену погодных условий. Во второй декаде температура воздуха ночью 7 — 12 градусов мороза, в отдельные ночи понижение до 14 — 19 градусов со знаком минус. Днём плюс 2 — 7 градусов, в отдельные дни вероятно понижение до минус 3 — 8 градусов по Цельсию. Осадки возможны в отдельные дни декады.

В третьей десятидневке месяца температура воздуха в начале и конце декады ночью минус 5 — 10 градусов, днём — 5 — 10 градусов тепла, в отдельные дни возможно повышение до плюс 17 градусов. Осадки в отдельные дни декады.

Самый холодный март в Хакасии регистрировался в 1999 году, когда среднемесячная температура составила минус 15,1 градуса ( на десять градусов ниже нормы). А максимально тёплый — в 2008 году: минус 0,2 градуса (на пять градусов выше нормы). Самый засушливый март отмечался в 1989 году, а самый дождливый и снежный — в 2002-м, когда количество осадков составило 19,5 миллиметра.

Все мы стосковались по теплу и солнышку. А самая верная примета, что весна вступила в свои права — прилёт грачей.

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