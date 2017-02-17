Жительнице Черногорска исполнилось 100 лет

Вчера солидный юбилей отметила пенсионерка из Черногорска Елизавета Егоровна Майнагашева. 16 февраля ей исполнилось 100 лет.

К слову сказать: вековой юбилей она отмечает по паспорту – на самом деле 3 января ей исполнился 101 год (в 1916 году, когда родилась Елизавета Егоровна, родители записали в органах регистрации записей актов гражданского состояния дату на год позже.

«Наше сокровище», - с любовью называют Елизавету Егоровну её родные и близкие. «А она у нас поистине настоящее сокровище, потому что, несмотря на все тяготы своей жизни, не сломалась, а наоборот, только закаляла свой характер», - говорит о маме дочь, Надежда Георгиевна.

Майнагашева Елизавета Егоровна прожила очень тяжелую жизнь. Помнит, как арестовали отца и расстреляли ни за что (так записано в архиве), затем конфисковали имущество и выслали на жительство в Таштып. Но мир не без добрых людей. В Таштыпе семью Елизаветы Егоровны приютила семья Жикиных и помогала им, чем могла. Там, в Таштыпе, Елизавета Егоровна окончила начальную школу, затем - курсы счетоводов. Всю войну проработала заведующей магазином, выдавала хлеб по карточкам. После войны уехала на Сахалин, хотела заработать больше денег, чтобы помочь семье, но из-за болезни матери через год пришлось вернуться домой. Затем - Алма-Атинская школа товароведов, работа в магазине, бухгалтером в конторе, работа на Камвольно-суконном комбинате. Всегда Елизавета Егоровна в движении, всегда в работе. Да и девиз её таков: «Пока двигаюсь - живу!». Надежда Георгиевна, её дочь, рассказывает о маме: «Весна, лето, осень… после работы каждый день - на дачу, выращивать огород. В лес! В лес! – каждые выходные! На автобус, на электричку и - вперед, не только за грибочками и ягодками, но и воздухом надышаться, силы, так сказать, лесным духом подкрепить. На пенсию вышла, так вообще её дома не найти было… Когда стали подрастать внучки, а Елизавета Егоровна - трижды бабушка и трижды прабабушка, она приобщила и их к поездкам за город».

Последние годы возраст даёт о себе знать, но Елизавета Егоровна поддерживает себя и этим летом строит планы съездить на дачу и в лес: «Хоть ползком, но буду собирать грибы и травку полоть!». Родные гордятся Елизаветой Егоровной и стараются брать с неё пример, сообщается на сайте ПФР по РХ.



Еще из этой рубрики:

Загрузка...







