16 самых аппетитных толстушек, которые превзойдут любую худышку

Девушки, которые не изнуряют себя диетами и даже не боятся есть всякие вкусняшки сегодня востребованы не менее худых моделей. Оказывается, чтобы стать успешной моделью, не обязательно изнурять свой организм жестокими диетами. Против анорексии сегодня выступают не только врачи и приверженцы здорового образа жизни, но и крупнейшие модельные агентства по всему миру. Словосочетание модель размера «плюс» стало привычной и неотъемлемой частью нашей речи. Теперь это в порядке вещей.

Прошел век всепоглощающего гламура, сегодня всё больше девушек отдают предпочтение естественности и не боятся показать себя такими, какими они есть. Это 16 самых востребованных пышек в модельном бизнесе, которые дадут фору любой худышке. Долой устоявшиеся стереотипы, пора делать революцию на модельном поприще!

Робин Лоули

Никто не будет посягать на авторитет таких известных имен, как Ralph Lauren. Так вот, после сотрудничества с знаменитым брендом имя Робин Лоули с гордостью вошло в мир моды. Девушка также недавно снялась в фотосессии для известных журналов Sports Illustrated и Vogue.

Клемен Дюссо

Дюссо стала незаменимым лицом в рядах моделей скандального американского бренда American Apparel и навсегда завоевала себе авторитет девушки, которая плюет на мнение окружающих.

Дэнис Байдот

Дэнис cломала все шаблоны, когда стала первой и единственной моделью размера «плюс», которой посчастливилось выйти на подиум во время знаменитого фешен-шоу Серены Уильямс.



Дженни Ранк

Девушка стала известной после участия в рекламе марки H&M. После этого на нее, словно манна небесная, посыпались предложения от крупнейших модельных агентств мира. Оказывается, у них тоже есть высокий спрос на девушек с нестандартной фигурой.

Тара Линн

В прошлом году девушка стала лицом кампании «Крупная и красивая» известной марки H&M. Ее гордостью стала фотосессия для обложки легендарного Vogue. Стоит заметить, что до такого довольно успешного события Тара не имела никакого опыта в модельном бизнесе. Она по специальности - лингвист.

Лиззи Миллер

Лиззи не стала ждать лучших времен, когда модели размера «плюс» будут в тренде. Она сама бросила вызов миру моды и, стоит признаться, это у нее вышло на ура. Уже в 2009 году имя Лиззи Миллер стало известным благодаря съемкам для журнала Glamour.

Эшли Грэхем

После съемок для специального номера авторитетного журнала Sports Illustrated об Эшли заговорили во всём мире. Она не является обладательницей идеальной модельной фигуры, тем не менее этот факт не помешал ей появляться на обложках таких известных журналов, как Vogue и The Edit. Девушка смело заявляет: «Тот мужчина, который не захочет меня, - самый настоящий импотент».

Уитни Томпсон

Дебютом Уитни стала победа на популярном телевизионном конкурсе «10 лучших моделей Америки» - и пошло-поехало...

Кристина Мендес

Девушка вызвала небывалый ажиотаж, когда однажды, еще в 2013 году, прошлась по подиуму New York Fashion Week. После того Мендес уже не давали покоя. На нее посыпались не только десятки тонн критики, но и сотни предложений от авторитетных компаний.

Хлои Маршалл

Упитанная, но очень обаятельная англичанка Хлои Маршалл сломала совершенно все стереотипы, получив титул «Мисс Англия». Да, за это время модель нажила себе врагов и завистников, но сегодня она, в отличие от них, делает успешную карьеру в модельном бизнесе. Красавица переехала в Америку, где работает в качестве модели знаменитой марки Macy’s.

Кейт Диллон

Эта, несмотря на свои параметры, утонченная и интеллигентная девушка может похвастаться не только успехами в модельном бизнесе, но и гарвардским образованием за плечами. Ну чем не завидная невеста?!

Тесс Холлидей

В этом плане Тесс Холлидей - рекордсменка. Она официально стала самой крупной девушкой в модельном бизнесе и, кажется, вовсе не переживает по этому поводу. Женщина «в теле», как она сама себя называет, сегодня является лицом бостонского модельного агентства MILK Model Management.

Кристал Ренн

Эта харизматичная брюнетка прошла, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Дело в том, что до успешной карьеры в качестве модели размера «плюс» девушка страдала от анорексии. Сегодня Кристал принимает себя в своем теле и продолжает строить карьеру на поприще модели.



Жюстин Лего

После головокружительного успеха во время участия в съемках для журнала Elle Quebec Жюстин открылась дорога на самые большие подиумы мира. Тогда публика взорвалась хвалебными отзывами о модели. Что же вызвало такую позитивную оценку? Дело в том, что эта девушка не стесняется своих форм и уверенно идет к успеху.

Анита Маршал

Обворожительная пышка в 2014 году получила титул «Девушка июня» от именитого журнала Essence, что и дало начало ее профессиональной модельной карьере. Сегодня Анита - лицо известной компании Macy’s.

Кэндис Хаффин

30-летняя модель - не первопроходец в мире моды. Свою модельную карьеру она начала еще в 14 лет. Общественные стереотипы и предубеждения в какой-то мере мешали ей за всё это время осуществить прорыв. Наконец старания и упорный труд Кэндис были вознаграждены. Она стала первой моделью размера «плюс», которая снялась для известного календаря Pirelli.

Все эти девушки действительно вызывают восхищение. Решиться на такое могут только поистине уверенные в себе личности. Ведь красота - это состояние, когда душа живет в гармонии с телом. Разрушь стереотипы своих друзей и покажи им этих милых и сексуальных «толстушек».



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