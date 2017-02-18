В Минске прошёл марш рассерженых «дармоедов».

18.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
В Минске прошёл марш рассерженых

В Минске проходят протесты против принятия закона о тунеядцах. Речь идет о попытках взымать с работоспособных граждан не платящих налоги 200 долларов в год.
В итоге, с 18 часов в Минске проходит так называемый "марш рассерженных белоруссов". Пока что требуют отменить закон и скандируют "Живе Беларусь".

UPD: Помимо социально-экономических требований - отменить закон о тунеядстве, повысить пенсии, отменить повышение пенсионного возраста и повысить уровень жизни, выдвигаются и политические требования, а именно "проведение свободных и демократических выборов".
UPD: Еще один марш-протест такого рода, заявлен на 15 марта, в нем планирует принять участие и ряд оппозиционных партий и движений.
UPD: В 19-15 организаторы акции объявили о ее окончании и призвали людей расходиться.

В Минске прошёл марш рассерженых

В Минске прошёл марш рассерженых

В Минске прошёл марш рассерженых

В Минске прошёл марш рассерженых

В Минске прошёл марш рассерженых

В Минске прошёл марш рассерженых

В Минске прошёл марш рассерженых

В Минске прошёл марш рассерженых

В Минске прошёл марш рассерженых

Онлайн-трансляции из Минска.





 

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