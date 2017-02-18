Aero India 2017: российские результаты индийского авиасалона

На военно-воздушной базе в Бангалоре завершилась деловая программа авиационно-космической выставки Aero India 2017. Салон собрал 270 компаний из Индии и еще 279 из 30 других стран. Россия продемонстрировала около 300 образцов продукции военного назначения, оружия и техники, в том числе применявшихся в Сирии.

Как неоднократно подчеркивали российские представители системы военно-технического сотрудничества, Индия остается для России ключевым партнером в оборонной сфере. В частности, по итогам 2016 года общий портфель оборонных заказов составил $4,6 млрд. Это больше, чем в 2015-м, и в этом году ожидается дальнейший рост оружейного портфеля за счет новых заказов.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ

Наиболее перспективными для экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) специалисты Рособоронэкспорта считают:

истребитель Су-30МКИ;

военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А;

самолет-амфибию Бе-200;

легкий вертолет Ка-226Т;

тяжелый транспортный Ми-26Т2;

боевые Ми-28НЭ и Ка-52.

Не меньший интерес у иностранных заказчиков, по оценкам компании, вызывают средства ПВО:

система С-400 "Триумф";

комплексы "Панцирь-С1" и "Тор-М2КМ";

переносной зенитный ракетный комплекс "Игла-С".

ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ ИНДИЮ

Система С-400

Одним из наиболее часто задаваемых вопросов со стороны индийских СМИ членам российской делегации на выставке стал вопрос о сроках поставки зенитной системы С-400 в Индию. Как отметил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов, сейчас идут контрактные переговоры и сделка может быть заключена до конца года. Говорить о количестве комплексов, которые будут поставлены, преждевременно, добавил он.

Межправительственное соглашение о поставке в Индию зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" было подписано в октябре 2016 года.

Вертолет Ми-38

Командующий ВВС Индии заинтересовался российскими вертолетами, особенно многоцелевым Ми-38. Он осмотрел образцы вертолетов Ми-38 и Ка-226Т и в разговоре с заместителем гендиректора по послепродажному обслуживанию холдинга "Вертолеты России" Игорем Чечиковым дал им высокую оценку, отметив преимущества Ми-38.

Ми-38 способен поднимать до 6 тыс. кг и до 30 человек. Может использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя.

РЛС "Сова"

Полицейские и пограничники Индии проявляют интерес к российской радиолокационной станции (РЛС) "Сова", предназначенной для охраны объектов, сообщили в концерне ВКО "Алмаз-Антей".

"Сова" может использоваться для обеспечения охраны крупных гражданских объектов, таких как портовая или прибрежная зона, электростанция и так далее. Станция способна работать круглосуточно при температуре от –30 до +50 градусов по Цельсию. При этом обнаруживает движущиеся объекты на дальности до 8 км в ручном режиме и до 20 — в автоматическом.

Система СОКОЛ

Пограничники и ВВС также заинтересовались охранной системой СОКОЛ, предназначенной для охраны аэродромов и других важных объектов. Причем, как отметил глава делегации Рособоронэкспорта Сергей Гореславский, эта система подходит под условия объявленного Индией многомиллионного тендера на организацию системы безопасности военных аэродромов и других особо важных объектов.

СОКОЛ при обнаружении нарушителей автоматически определяет место нарушения и наводит на него видеокамеры и тепловизоры, передает данные на пост дежурного. Причем нарушитель не подозревает о том, что он обнаружен, так как элементы комплекса могут укладываться в грунт.

Модель многоцелевого вертолета Ка-226Т на Aero India — 2017

ИТОГИ-2016 Россия и Индия в прошлом году заключили контракты по линии Рособоронэкспорта на общую сумму около $2 млрд. Среди них есть и крупные, и относительно небольшие соглашения на поставку запасных частей и комплектующих изделий. Вопреки распространенным мифам Рособоронэкспорт никогда не отказывается от контрактов на небольшие суммы, и их общее количество ежегодно достаточно велико. Компания готова к сотрудничеству с Индией по любым направлениям, в том числе мы готовы поставлять оружие, передавать технологии его производства, организовывать его послепродажное обслуживаниеСергей ГореславскийЗаместитель гендиректора Рособоронэкспорта Он напомнил, что Россия и Индия подписали межправительственные соглашения на строительство фрегатов для индийских Военно-морских сил, а также на поставку зенитных ракетных систем большой дальности. Завершается создание совместного предприятия по производству вертолетов Ка-226Т, продвинулся проект создания такого предприятия для выпуска боеприпасов к реактивной системе залпового огня "Смерч". О ЧЕМ СТАЛО ИЗВЕСТНО Поставки С-400 На выставке стало известно, что поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Индию в этом году, скорее всего, не будет. Как пояснил журналистам замглавы Ростеха Виктор Кладов, поставки вооружений, как правило, начинаются примерно через год-два года после подписания контракта. Поэтому после заключения сделки, которое ожидается в этом году, С-400 попадут в Индию не раньше 2018–2019 годов. Первым зарубежным покупателем уже стал Китай, о подписании контракта было объявлено весной 2015 года. По данным СМИ, общая стоимость сделки составила около $3 млрд. Модернизация Су-30МКИ Россия планирует провести модернизацию самолетов Су-30МКИ, имеющихся на вооружении индийских ВВС. Сейчас готовятся все необходимые документы. Уже проведены успешные испытания самолета с макетом авиационной ракеты "БраМос", которая войдет в состав его вооружения после модернизации. В 2017 году намечены пуски, по итогам которых будет начата эта работа. 48 вертолетов Ми-17В5 В 2017 году ожидается подписание контракта на поставку 48 вертолетов Ми-17В5. Согласование окончательных условий сделки находится на финальной стадии. Сейчас в Индии эксплуатируется порядка 400 вертолетов Ми-17 и около 150 Ми-17В5. Лицензия для танков Т-90С Россия продлила Индии лицензию на производство танков Т-90С. Как отметил Дрожжов, российская сторона готова удовлетворить любое обращение индийских партнеров касательно увеличения производства или поставки танков Т-90С. Контракт на поставку Т-90С в Индию был подписан в 2001 году. Согласно документу, корпорация "Уралвагонзавод" должна была поставить индийскому Минобороны 124 готовые машины, а также машинокомплекты для сборки еще 186 танков. В 2004 году Россия и Индия подписали дополнительный контракт на лицензионное производство тысячи танков Т-90, а спустя три года заключили соглашение на поставку еще 124 готовых машин, а также машинокомплектов для сборки 223 танков. Проект контракта по FGFA и отчет Россия и Индия парафировали проект контракта на опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию многофункционального истребителя пятого поколения, сообщил Дрожжов. Также стало известно, что Минобороны Индии учредило комиссию, которая рассмотрит, в частности, вопросы в области производства истребителя и экспорта после завершения программы. Ведомство учредило специальную комиссию для изучения различных аспектов программы FGFA, возглавляемую высокопоставленным офицером. Эта комиссия, предположительно, опубликует отчет о проделанной работе в течение месяцаМанохар ПаррикарГлава индийского оборонного ведомства В 2007 году страны подписали соглашение о совместной разработке истребителя пятого поколения FGFA (Fifth-Generation Fighting Aircraft). Предполагается, что стартовым заказчиком этого самолета станут Военно-воздушные силы Индии, а в дальнейшем он будет поставляться третьим странам. По своим боевым возможностям и характеристикам перспективный многофункциональный истребитель ни в чем не будет уступать российскому перспективному авиационному комплексу фронтовой авиации (ПАК ФА). В то же время замглавы Ростеха Виктор Кладов на встрече с журналистами выразил беспокойство по ходу реализации этой программы, так как стороны ее не обсуждают. Он также отметил, что Минобороны Индии обещало принять решение о совместной разработке истребителя пятого поколения в ближайшее время. Двигатели для Су-30МКИ Около 300 турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-31ФП (форсажный, поворотный) для истребителей Су-30МКИ создано в Индии по российской лицензии. Индийская сторона провела длительные испытания двигателей и подтвердила готовность к полному циклу изготовления, сборки и испытаний силовых установок для Су-30МКИ. На вооружении ВВС Индии находятся 220 многоцелевых истребителей Су-30МКИ из заказанных 270. Два самолета А-50ЭИ Индия заказала у России еще два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50ЭИ. Ранее в Индию уже были поставлены три российских А-50ЭИ, на которых установлены израильские радары. Контракт на их поставку был подписан в 2004 году, после выполнения контракта Индия выразила желание приобрести еще несколько таких самолетов. Поставки вертолетов Ка-226Т Улан-Удэнский авиационный завод (УУАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") начнет поставки вертолетов Ка-226Т в рамках межправительственного соглашения в Индию в 2019 году. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Индия о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, холдинг "Вертолеты России" организует поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом не менее 140 из них будут произведены на мощностях совместного предприятия в Индии. КАКИЕ ПЛАНЫ Тендер на самолеты Россия планирует принять участие в тендере на поставку для ВВС Индии 400 легких истребителей. В частности, за право быть купленным индийской стороной поборется новый российский легкий истребитель МиГ-35. На вооружении индийских ВВС стоят российские фронтовые истребители МиГ-29 различных модификаций, а в перспективе планируется открыть сервисный центр для их ремонта на территории этой страны. Система управления воздушным движением Аэропорты Индии могут оснастить автоматизированной системой управления воздушным движением, разработанной концерном ВКО "Алмаз-Антей", этот вопрос прорабатывается. В концерне отметили, что представителей Индии в рамках этой системы отдельно интересуют первичные и вторичные радиолокаторы, средства связи, навигации, метеообеспечения. Этим оборудованием интересуются также Мьянма, Вьетнам, Иран, Индонезия. Новая система управления воздушным движением "Алмаз-Антея" позволяет максимально автоматизировать работу диспетчеров в аэропортах, обладает элементами искусственного интеллекта: сама рассчитывает конфликты между гражданскими авиалайнерами и предупреждает диспетчеров за полчаса. Крупнейший центр управления на новой системе заработает в ближайшее время в московском аэропорту Внуково. Тендер на системы ПВО Россия планирует принять участие в тендере на поставку Индии систем противовоздушной обороны и предложит зенитный ракетный комплекс семейства "Тор". Однако пока тендер не объявлен. Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс семейства "Тор" предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Он способен прикрывать важные административные, экономические и военные объекты, а также первые эшелоны сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов. Радар для истребителя Tejas Россия предложит Индии радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) для легкого истребителя HAL Tejas и надеется достичь соглашения и подписать контракт в минимальные сроки. Как сообщалось ранее, индийская самолетостроительная корпорация Hindustan Aeronautics Limited опубликовала запросы относительно поставки радаров с АФАР и комплекса радиоэлектронного противодействия. По данным СМИ, стоимость контракта может составить $1,85 млрд. Поставки МиГ-35 Россия готова поставить Индии новейшие истребители МиГ-35 в случае заинтересованности индийской стороны. МиГ-35 — интересный продукт для индийских ВВС с точки зрения стоимости и эффективности. Авиационный комплекс позволяет использовать весь спектр существующего и перспективного российского и зарубежного оружия, в том числе предназначенного для тяжелых истребителейИлья ТарасенкоГендиректор РСК "МиГ" Самолеты типа "МиГ" хорошо известны индийским летчикам, и для их эксплуатации, в отличие от французских истребителей "Рафаль", в Индии создана вся необходимая инфраструктура. Поддержка двигателей МиГ-29К/КУБ Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) готова предложить Военно-морским силам Индии комплексную систему послепродажной технической поддержки двигателей РД-33МК, применяемых на корабельных истребителях МиГ-29К/КУБ. По данным ОДК, внедрение этой системы позволит существенно сократить сроки проработки и выполнения услуг в интересах индийского заказчика — ВМС Индии. "Все это должно повысить эффективность эксплуатации парка двигателей РД-33МК в Индии", — сказал представитель корпорации. Cнарядыдля РСЗО "Смерч" Россия и Индия планируют создать совместное предприятие (СП) для производства снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". "Смерч" — советская/российская РСЗО калибра 300 мм. В ней могут использоваться реактивные снаряды, сравнимые по мощности со сверхмалыми тактическими ядерными боеприпасами, с термобарической головной частью. MAKEININDIA Как заявил на выставке глава делегации Рособоронэкспорта Сергей Гореславский, российское оружие по критерию "эффективность — стоимость" остается непревзойденным на мировом рынке вооружений. А конкретно на индийском рынке вооружений России других стран соответствуют проводимой властями Индии политике Make in India, направленной на развитие национальной промышленности, в том числе оборонной. К такому уровню передачи технологий, как предлагает Россия Индии, не готова ни одна другая страна. Здесь сказывается стратегический уровень отношений и высочайший уровень взаимного доверия между двумя странамиСергей ГореславскийГлава делегации Рособоронэкспорта Он подчеркнул, что "такие тенденции в наших отношениях" в последние два года активно росли и "в следующие два года, мы надеемся, тренд останется прежним".

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







