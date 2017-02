Бой Федора Емельяненко 18 февраля 2017 во сколько и по какому каналу

8 февраля состоится один из самых ожидаемых, российскими поклонниками боев Федор Емельяненко – Мэтт Митрион.

Емельяненко — Митрион: когда бой, дата время

18 февраля 2017 года в Сан-Хосе в рамках турнира Bellator 172 состоится бой между легендарным российским бойцом Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом, стало известно сайту wordyou.ru.

Оба бойца в силу возраста уже не могут участвовать в боях под эгидой UFC, но турниры Bellator также являются одними из самых значимых соревнований в ММА.

Емельяненко — Митрион: трансляция боя

В прямом эфире трансляцию боя Емельяненко — Митрион 18 февраля 2017 покажет \"Матч ТВ\", а следить за ходом поединка онлайн можно на сайте канала. Начало трансляции 19 февраля в 05:00 мск.

Изначально, в это противостояние заложена серьезная интрига, так как американец по-настоящему топовый боец, который в свое время входил в топ 10 UFC и,без сомнений, для Федора он может создать много проблем. В этом поединке мы увидим ответ на вопрос, насколько Емельяненко в нынешней форме готов противостоять серьезным бойцам, а поэтому к данному турниру будет приковано особое внимание, пишет информационный портал wordyou.ru.

ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО (РОССИЯ)

Рекорд: 40 боев – 36 побед (27 досрочных) – 4 поражения (4 досрочных);

Возраст: 40 лет;

Вес: 102 кг;

Рост: 183 см;

Размах рук: 188 см.

Российский боец — личность культовая среди тяжеловесных бойцов ММА. Самые запоминающиеся, зрелищные бои проходили именно с участием отечественного спортсмена, за которым \"охотились\" самые маститые организаторы поединков. Победой над Педру Риззу Емельяненко завершил профессиональную карьеру, а до этого были ярчайшие победные поединки с Андреем Арловским, Ренделманом, Хантом, Колманом(два раза), Ногейра (два раза), Филиповичем. Интересная техника ведения боя, которая отличается отсутствием джебов, сокрушительная манера на близкой дистанции — характерные черты «Последнего императора» , отметил wordyou.ru. Многократный чемпион мира в MMA и Самбо в 39-летнем возрасте после трехлетнего перерыва возвращается в большой спорт. И после камбэка записал уже на свой счет две виктории:над индийцем Джайджипа Сингха и бразилецем Фабио Мальданодо.

МЭТТ МИТРИОН (США)

Рекорд: 16 боев – 11 побед (10 досрочных) – 5 поражений (4 досрочных).

Возраст: 38 лет;

Вес: 116 кг;

Рост: 191 см;

Размах рук: 208 см.

38-летний американец на профессиональном ринге с 2009 года. По заявлению самого Мэтта, он чрезмерно рад шансу противостоять сильнейшему бойцу ММА. Несмотря на отсутствие выдающихся результатов, Митрион, обладающий хорошей ударной техникой, способен уложить на ринге рейтинговых бойцов, пишет информационный портал wordyou.ru. На протяжении нынешнего года американец провел две встречи и дважды уходил с ринга победителем. С Карлом Семанутафа исход боя был определен уже в первом раунде. Менее, чем через месяц в Лондоне техническим нокаутом победил Оли Томпсона. Митрион — крупный, мощный боксер, хорошо чувствующий себя в стойке.

Тренер Емельяненко Владимир Воронов уже начал разрабатывать стратегию на предстоящий поединок. По его мнению, Мэтт является достойным соперником, как и, собственно, все бойцы «Bellator», и особенно опасен в стойке, чем в партере.

Факторы, которые могут повлиять на исход поединка:

Антропометрические данные, здесь преимущество в росте и размахе рук у Мэтта.

Борьба, со времен выступления в UFC мы помним, что у Митриона плохая защита от тэйкдаунов, по статистике, каждая вторая попытка его соперников отправить его на конвас заканчивается успешно. В партере Мэтт так же не показывает каких-либо успехов, у него нет ни одной победы сабмишеном, навыки Емельянеко в этом аспекте известны всем, соответственно и плюс отправляется в его копилку.

Ударная техника. Митрион обладает отличным боксом и тяжелым ударом, Федор тоже не новичок в этом виде ведения боя, но все же, работать в стойке с американцем ему будет тяжело. Прежде всего, за счет длины рук и неплохой скорости Мэтт может удерживать на дистанции Императора, что совсем будет невыгодно для россиянина. Тем более в крайнем бою Федор допустил много ошибок в стойке, что, несомненно, повлияло на выбор фаворита в этом аспекте, плюс в копилку Митриона.

Выносливость. Всем известно, что Федор настоящая кардио-машина, так было до перерыва в карьере и спустя 3 года ничего не изменилось, пропустить огромное количество тяжелых ударов и потом отработать первым номером 2 раунда, такое под силу только великим бойцам. Федор никогда не проигрывал решением, все 9 полным поединков он выиграл. У Митриона всего 2 поединка проходили всю дистанцию, один он выиграл и один проиграл. Плюс в копилку Федора.

