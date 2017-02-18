Большая перемена: Кейт Мосс и другие звезды, которых мы перестали узнавать

Мы давно привыкли к тому, что звезды постоянно совершенствуют свою внешность. Однако если одних это действительно красит, то другие лишь вызывают вздохи сожаления. Последние полгода в Голливуде «неспокойно»: то Ума Турман в брюнетку перекрасится, то Памела Андерсон помолодеет на 20 лет.

В нашей подборке знаменитости, узнать которых нам удалось не сразу.

Линда Евангелиста





Когда мы увидели это фото, нам, честно говоря, поплохело. Да-да, это Линда Евангелиста — знаменитая супермодель. Что случилось с ослепительной красавицей, которая в своей время украшала обложки лучших глянцевых журналов — остается только гадать.

Памела Андерсон





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В начале 2017 года на благотворительном вечере,устроенном Шоном Пенном, внимание фотографов было приковано к звезде «Спасателей Малибу» Памеле Андерсон. Актриса снова прибегла к помощи пластического хирурга, изменив форму носа, губ и скул. Перемены коснулись и стиля Памелы: больше никаких провокационных декольте, вместо них стильные и элегантные платья, выгодно подчеркивающие соблазнительные формы звезды.

Кейт Мосс





А вот Кейт Мосс нас разочаровала! Кажется, роскошная дива с идеальной укладкой и сияющей кожей осталась лишь в нашей памяти. Несколько дней назад папарацци поймали 43-летнюю модель на улице Лондона, и выглядела она, мягко говоря, не очень. Поклонники бьют тревогу, опасаясь за здоровье любимой блондинки.

Джулия Робертс





Грядущий развод с мужем выбил из колеи нашу любимую «красотку» Джулию Робертс. По слухам, актриса так остро переживает разрыв, что отказалась от диеты, спорта и усиленно «заедает» свое горе. Результат не заставил себя долго ждать: Джулия Робертс поправилась на 20 кг и перестала следить за своим внешним видом.

Ума Турман





Ума Турман начала экспериментировать с внешностью еще в 2015 году. Тогда актриса,видимо, наступила на те же грабли, что и Рене Зеллвегер: неудачная пластика плюс перебор с инъекциями красоты. Но на этом бьюти-эксперименты не закончились: в конце прошлого года Ума Турман рассталась со своими белокурыми локонами, сделала короткую стрижку и покрасилась в брюнетку. Поклонники негодуют, и мы с ними солидарны: темный оттенок прибавил актрисе лишний десяток лет.

Николь Кидман





В юности Николь Кидман неоднократно заявляла, что никогда не решится на пластику. Однако после 40 актриса забыла о своих громких заявлениях и «пустилась во все тяжкие». Звезда кардинально изменила формы губ и скул, вставила импланты в грудь (которые,правда, удалила в прошлом году) и «подсела на иглу» ботокса. От природной женственности не осталось и следа: сегодняшняя Николь Кидман напоминает нам фарфоровую куклу с застывшей улыбкой.

Ким Бейсингер





Ким Бейсингер долго не прибегала к радикальным мерам, обходясь походами к косметологу и инъекциями красоты. Но в погоне за вечной молодостью актриса все-таки решилась на хирургическое вмешательство: после блефаропластики и круговой подтяжки лица звезда изменилась до неузнаваемости. От коронного «кошачьего взгляда» не осталось и следа,зато кожа 63-летней актрисы стала гладкой и сияющей, как у 20-летней девушки.

Дрю Бэрримор





А вот за Дрю Бэрримор мы искренне рады! После рождения детей актриса никак не могла избавиться от лишнего веса. Глядя на фотографии, сделанные на пляже прошлой осенью,поклонники вздыхали, мол, никак Дрю не возьмет себя в руки. Но звезда доказала, что с силой воли у нее полный порядок. В январе 2017 года Дрю Бэрримор похвасталась стройной фигурой: минус 9 кг за несколько месяцев — отличный результат!

Джанет Джексон





В начале января 50-летняя Джанет Джексон впервые стала мамой. Долгожданная беременность стала для певицы непростым испытанием: на протяжении всего срока врачи рекомендовали звезде соблюдать строгую диету, но Джанет все же умудрилась поправиться на 43 килограмма. По словам врачей, теперь младшей сестре Майкла Джексона придется действительно серьезно заняться своим здоровьем, чтобы избежать осложнений.

Шерон Осборн





Шерон Осборн никогда не скрывала своей страсти к пластической хирургии. Но несколько лет назад жена великого и ужасного Оззи била себя кулаком в грудь и кричала на каждом углу, что больше никогда и ни за что не ляжет под нож. Но, судя по всему, концепция изменилась: в конце прошлого года Шерон Осборн заметно «помолодела», изменив форму губ, скул и разрез глаз.

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