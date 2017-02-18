Что за игра «Синий кит»? #морекитов #тихийдом #разбудименяв420 #f57 #f58?

«Группа смерти» «Море китов» никуда не девалась, она просто поменяла название на «Синий кит», но, по сути, осталась прежней. Подростки и молодые люди по-прежнему думают 50 дней, стоит ли жизнь того, чтобы жить, и высылают своим «наставникам» фото с порезанными венами. Последним «заданием» становится самоубийство.

Синий Кит группа смерти: что за игра, задания, фото

В социальной сети «ВКонтакте» мы без труда нашли более тысячи пабликов на суицидальную тематику. Открытых, которые может читать каждый желающий, и закрытых. Далеко не все они популярны – одни имеют всего несколько сотен подписчиков, другие – тысячи и даже десятки тысяч. Но все они пишут об одиночестве, безнадежности, отчаянии, бессмысленности жизни.

Любимый символ большинства таких пабликов – киты, пишет Информвест нет. Они присутствуют в названиях, на картинках, в видео, в постах. Китами называют себя и участники этих групп. Киты выбраны не случайно – эти животные иногда выбрасываются на берег, убивая себя.

Синий Кит группа смерти: что за игра, задания, фото. Многие паблики содержат в названии цифры 4:20 – время, в которое, по статистике, люди чаще всего совершают самоубийство. Некоторые из групп начинают общение именно в 4:20 утра. Звучит невероятно, но некоторые эксперты советуют родителям проверять — спят ли их дети в 4:20 утра. Если ребенок в это время сидит в интернете, это может оказаться признаком того, что он попал под влияние суицидальных групп.

Впрочем, откровенных призывов к суициду группы не содержат. Если верить информации Роскомнадзора, все паблики, непрекрыто пропагандирующие добровольный уход из жизни – заблокированы. Теперь «поиграть» в смерть необходимо, чтобы на тебя вышли «инструкторы» - подростки размещают на своей странице заявление о готовности вступить в игру и соответствующие хештеги. После этого с ребенком связывается «куратор» и дает задания.

Что за игра «Синий кит»? #морекитов #тихийдом #разбудименяв420 #f57 #f58? «Хочу в игру. Дай мне номер. Дай инструкцию. Найди. Меня. Где я?» - подобные сообщения появляются в сети практически каждые несколько минут.

Администратор «групп смерти» и создатель зловещего хештега F57 Филипп Будейкин был задержан в Санкт-Петербурге в начале декабря. Паблики, в которых он толкал детей на смерть – заблокированы. Мужчина признался, что благодаря его непосредственному участию в течение года погибли 17 детей.

Он создал несколько десятков пабликов и «играл» в кошмарные игры с детьми.

Подростков, решившихся на смерть без прямого участия администратора, намного больше. По данным российским СМИ, количество погибших подростков, писавших перед смертью в сети зловещий хештег – около 130.

Синий Кит группа смерти: что за игра, задания, фото. И, как мы убедились лично, арест Будейкина не остановил волну суицидальных пабликов – тысячи детей публикуют хештеги с просьбой «поиграть». И неизвестные «кураторы» выходят с ними на связь и толкают на смерть.

Теперь эта волна докатилась и до Донбасса — 15-летняя девочка в Мариуполе умерла уже после ареста питерского администратора. А значит — кошмарные игры продолжаются и смерть в прифронтовом городе может оказаться не последней.

Синий Кит группа смерти: что за игра, задания, фото. Кто это делает и зачем – ответ на этот вопрос должны найти правоохранители. А заодно позаботиться о том, как обезопасить детей от смертельных игр.

К тому же остается открытым вопрос — почему соцсеть «Вконтакте» не закрывает подобные группы?

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