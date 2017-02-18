Диана Шурыгина Пусть говорят 2 выпуск смотреть онлайн видео

17-летнюю школьницу Диану Шурыгину вновь пригласили на передачу «Пусть говорят», после которой она обрела скандальную популярность в Интернете и даже стала героиней мема. Второй выпуск об ульяновском секс-скандале школьница анонсировала на своей странице в Instagram.

Пусть говорят Диана Шурыгина 2 часть

Шумиха вокруг секс-скандала с несовершеннолетней Дианой Шурыгиной, разгоревшегося в Ульяновске в декабре прошлого года, до сих пор не утихает. Как стало известно, в эфир «Первого канала» выйдет очередной выпуск передачи «Пусть говорят», главной темой которого станет изнасилование несовершеннолетней студентки.

Накануне фотографией из телецентра «Останкино» поделились в соцсетях сестра осужденного за изнасилование несовершеннолетней жительницы Ульяновска Сергея С. Екатерина.

«Мы снова на первом! Пусть говорят! Останкино!», — говорится в последнем посте, оставленном в Инстаграм Екатериной С.

Екатерина Семёнова у себя в социальных сетях вывесила пост о том, что они с мамой снова на «Первом канале» добиваются освобождения Сергея из колонии. У Семёновой стоит тэг #Семенов_невиновен, который собирает вокруг себя всех, кто уверен, что Диана ни за что посадила хорошего парня.

Похожий пост появился и в Инстаграм жертвы изнасилования Дианы Шурыгиной.

«Привет! Ждите новый выпуск программы. Будет жарко!», — написала девушка в комментарии к снимку, на котором она запечатлена с ведущим программы Андреем Малаховым.

Для самой Дианы Шурыгиной вернулось шоу в ее жизнь, иначе никак не объяснить ее фото с Андреем Малаховым. Когда шоу выйдет в прямой эфир – неизвестно, оно пока в процессе, и руководство канала не называло какую-то конкретную дату. В ходе первого шоу виновных таки не нашли, потому фигурантов обеих сторон решили собрать вместе.

Также в записи второго выпуска программы, посвященной звезде интернет-мемов, приняла участие мать Дианы, которая не пришла в студию на первые съемки. Об этом успел рассказать видеоблогер Николай Соболев, который выступил в «Пусть говорят» в качестве эксперта.

«Да, многие угадали, меня пригласили в качестве эксперта во вторую передачу про Диану Ш. Запись еще идет. Снимаются 2 передачи сразу, будет еще 2 выпуска. Не буду спойлерить, скажу лишь одно — это полная жесть и такой жары еще не было. Мама у Дианы добавила дров в эту чертову адскую кузницу», — сообщил поклонникам Соболев.

Напомним, резонансный инцидент произошел прошлой весной. Диана Шурыгина утверждает, что на вечеринке познакомилась с Сергеем, после он воспользовался ее алкогольным опьянением, применив к ней физическую силу, совершил насильственные действия сексуального характера. Сам парень отрицает свою вину, он рассказал, что их интимная близость была обоюдным согласием. Несмотря на заявления парня суд принял решение засудить молодого человека на 8 лет, после апелляции данный срок сокращен до 3 лет и 3 месяцев.

В предыдущем выпуске «Пусть говорят» стало известно, что отец девушки предлагал семье парня 1000000 руб, чтобы закрыть дело. После выпуска мнения пользователей интернета разделились, большинство не верят словам Шурыгиной и считают, что парень не виновен. Стоит отметить, что с бывшим парнем у Дианы была подобная ситуация, но он смог откупиться от нее.

Диана Шурыгина Пусть говорят 2 выпуск смотреть онлайн видео

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