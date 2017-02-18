Где смотреть бой Федора Емельяненко 18 февраля Беллатор — видео трансляция

Настоящий праздник у всех поклонников ММА в мире будет 18 февраля 2017 года.

Бой Федора Емельяненко на Беллатор 172, видео трансляция которого в России будет показана 19 февраля рано утром.

Против Федора выйдет бывший боец UFC Мэтт Митрион, неплохой ударник серьезных габаритов. Мэтт очень уважает Федора и называет его легендой, но при этом добавляет, что 18 февраля он нокаутирует эту легенду, отмечает wordyou.ru.

А мне очень интересно как Федор Емельяненко будет вести бой 18 февраля. Против него ярко-выраженный ударник, а как мы знаем бой начинается в стойке. В последних боях Федор практически не использовал переводы в партер и борьбу, это немного настораживает. Если Федор будет переводить Митриона, контролировать и работать внизу, то шансы Мэтта сдержать свое обещание весьма призрачны.

Федор сомнет его. Но если бой будет идти в стойке, а что-то мне подсказывает, что так и произойдет, то опять будет валидольный бой, как с Мальдонадо и я не возьмусь прогнозировать, кто упадет первым и кто не сможет встать.

Естественно я буду болеть и переживать за Федора. Желаю ему победы в его первом бою в Беллатор!

Не пропустите бой Федора Емельяненко 18 февраля на Bellator 172.

Бой Емельяненко 18 февраля 2017 билеты

Зрители раскупили все билеты на бой российского бойца Фёдора Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом.

Стоимость билетов на бой Емельяненко — Митрион варьировалась от 32 до 1 тысячи долларов. Поединок пройдет в рамках шоу Bellator.

Для нашего бойца это будет уже 42-й выход на ринг. Всего за свою карьеру он одержал 36 побед (11 нокаутом) и потерпел четыре поражения, еще один поединок был признан несостоявшимся. На счету Митриона 16 поединков, в которых он одержал 11 побед (10 — нокаутом) и потерпел пять поражений.

В ночь на субботу в Сан-Хосе прошла официальная процедура взвешивания перед поединком российской легенды MMA Федора Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом.

40-летний Емельяненко показал вес 107,5 кг, Митрион оказался тяжелее на 9,3 кг (116,8).

Бой Емельяненко 18 февраля 2017 где смотреть

В прямом эфире трансляцию боя Емельяненко — Митрион 18 февраля 2017 покажет «Матч ТВ», а посмотреть поединок онлайн можно на нашем сайте.

После открытой тренировки российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал журналистам, что популярность очень утомляет его. При этом он высоко оценил ударные навыки своего соперника Мэтта Митриона.

«Я видел бои Митриона и присутствовал на его поединке в Англии в июле (Митрион нокаутировал англичанина Оли Томпсона во втором раунде — прим. ред.). Я согласился, когда он предложил мне поединок. Мэтт Митрион — очень хороший боец, хороший ударник, он очень быстро наносит удары руками», — сказал Емельяненко.

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