Геть, депутаты: почему Вороненков и Максакова легко получили гражданство Украины

Экс-депутаты Госдумы РФ супруги Денис Вороненков и Мария Максакова на удивление легко стали гражданами Украины и сделали несколько резонансных заявлений в местной прессе. Вороненков, который голосовал за присоединение Крыма к России и высказывался за создание Новороссии, резко изменил свою точку зрения. В интервью украинским журналистам он говорил уже об аннексии полуострова, коррупции на родине и поддержке «майдана». А главное — бывший парламентарий выступил в качестве одного из основных свидетелей в уголовном деле против экс-президента Украины Виктора Януковича, которое ведёт Генпрокуратура. Какое политическое будущее ждёт перебежчиков — в материале киевского корреспондента RT.

Российские экс-депутаты Денис Вороненков и Мария Максакова неожиданно получили украинские паспорта. Осенью прошлого года они эмигрировали на Украину, спустя несколько месяцев стали гражданами соседней страны и уже успели пообщаться с местными журналистами. В скандальном интервью украинскому интернет-изданию «Цензор» Вороненков сделал ряд громких заявлений. Например, поведал о том, что решение об «аннексии» Крыма принималось одним человеком, власть в России «узурпирована», а «ФСБ использует психотропные препараты для подавления воли и подчинения людей в следственном изоляторе «Лефортово». «Из-за той борьбы, которую я вёл открыто, ко мне тоже будет неординарный подход. Это был вопрос моей жизни, здоровья. Несколько высокопоставленных людей мне прямо сказали, что я переоцениваю свои возможности и лучше мне уехать из России. Я серьёзно отнёсся к этим предупреждениям», — заявил он «Цензору».

Переменчивые взгляды

Ещё несколько лет назад взгляды Дениса Вороненкова были иными. Например, в 2014 году он проголосовал за присоединение Крыма к России, а в своём Twitter приветствовал появление нового государства — Новороссии.

Крым

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В интервью «Цензору» Вороненков заявил, что «сам не голосовал» — за него «голосовали карточкой». Никакой жалобы на действия своих однопартийцев бывший депутат Госдумы не подавал.

Что заставило его стремительно покинуть Россию и полярно изменить свои взгляды? В отношении экс-депутата расследуются дела сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых «Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц» и «Мошенничество». Следственный комитет России установил, что Денис Вороненков принимал участие в мошеннических действиях по незаконной продаже здания в Москве общей площадью около 1,5 тыс. кв. метров и рыночной стоимостью 127 млн рублей. В мае 2016 года сотрудники Transparency International обнаружили, что на имя Дениса Вороненкова зарегистрированы две офшорные компании на Британских Виргинских островах — Tarrington Real Estates S.A. и Kaul Engineering Ltd. Экс-депутат объяснил своё появление в наделавших много шума панамских документах происками спецслужб. Сейчас бывший парламентарий объявлен в розыск.

У супруги Дениса Вороненкова Марии Максаковой обнаружили немецкое гражданство, которое она скрыла во время выборов в Госдуму: быть гражданином иностранного государства российским депутатам запрещено. Сейчас Максакова нарушает уже нормы украинского законодательства, которое запрещает иметь двойное гражданство.

Политическое будущее

Получение украинского гражданства — сложная процедура, пройти которую за несколько месяцев на практике невозможно. Для этого, в частности, нужно непрерывно проживать на территории страны не менее пяти лет, владеть государственным языком и отказаться от предыдущего паспорта.

Но даже при наличии всех документов и успешно сданного экзамена сама процедура нередко растягивается на годы. Например, более простой документ — вид на жительство — можно оформлять на протяжении полугода. Выполнить все эти условия беглые россияне не могли.

Предоставление ещё одного гражданства странным образом совпало с готовностью Дениса Вороненкова сотрудничать с украинским следствием.

«Я дал показания в Генеральной прокуратуре Украины по делу экс-президента Украины Януковича, который действительно предал свою страну, причастен к массовым убийствам людей, который сбежал в другую страну и призвал войска другого государства уничтожать свой народ. Я считаю, что этот человек должен был получать в России не убежище, а справедливый суд», — заявил он в интервью «Цензору». Аналогичные показания прокуратуре дал ещё один беглый российский депутат — Илья Пономарёв.

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Сам Вороненков не скрывает, что намерен принимать участие в украинской политике, а Мария Максакова планирует выступать в Национальном академическом театре оперы и балета им. Шевченко. Но закрепиться в местных кабинетах власти не так-то просто. Об этом, например, свидетельствует опыт Марии Гайдар — экс-заместителя одесского губернатора Михаила Саакашвили. На своей должности она не продержалась и года, за который не смогла продемонстрировать существенных достижений, и исчезла из поля зрения общественности.