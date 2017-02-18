Марина Анисина активно защищает Никиту Джигурду

Марина Анисина рассказала в масс-медиа своём разводе в программе «Секрет на миллион». Спортсменка активно защищала Никиту Джигурду, отвечая на вопросы телеведущей. Женщина упоминала лишь о хороших моментах совместной жизни. Олимпийская чемпионка, экс-супруга Никита Джигурды Марина Анисина была приглашена в телестудию для участия во второй части программы «Секрет на миллион». Молодая женщина отбила все попытки телеведущей, которая задавала провокационные вопросы. По мнению молодой женщины, несмотря на непростой развод с Никитой, она не запрещает ему общаться с их дочерью и сыном. Марина рассказала детально о своём разводе, вспоминая только о хорошем. По словам чемпионки, бывший муж оплатил стоимость обучения их ребёнка во Франции, причём за год вперёд, 1,5 млн рублей, остальные расходы ложатся на ее плечи.

После рождения второго ребёнка, Анисина купила скромную квартиру в Подмосковье, на Рублёвке, площадью 150 метров, за 1,4 млн рублей, дополнительно потратив 5 млн рублей на переустройство жилища. Сейчас спортсменка разрешила пожить в этой квартире Никите Джигурде.

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