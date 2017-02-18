Мария Максакова и Денис Вороненков в Киеве: биография, фото

Мария Максакова и Денис Вороненков в Киеве: биография, фото.

Бывшие депутаты Госдумы Мария Максакова и Денис Вороненков попали под прицел СМИ после того, как осенью минувшего года переехали в Киев и сменили российское гражданство на украинское. Они не успевают повторять , что на них постоянно оказывают давление российские власти. Вчера, напомним, Вороненкова даже объявили в федеральный розыск якобы за мошенничество. А все потому, что он дал показания по делу о причастности Януковича к массовым расстрелам людей, а также много знает о деятельности российских спецслужб.

Мария Максакова и Денис Вороненков в Киеве: биография, фото

39-летняя дочь актрисы Людмилы Максаковой и Петера Игенбергса Марии заявила о том, что из-за ФСБ она в 2015-м году потеряла двух детей, будучи на третьем месяце беременности. Спецслужбы постоянно оказывали на нее давление, в том числе и психологический прессинг.

Мария Максакова появилась на свет в Мюнхене 24 июля 1977 года. Она успела окончить Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории по классу фортепиано, Гнесинку (Российскую академию музыки имени Гнесиных), а в 2004 году и аспирантуру академии. Является известной оперной певицей. У нее удивительный голос — меццо-сопрано.

Мария Максакова и Денис Вороненков в Киеве: биография, фото.

В 2011-2016 годах была депутатом Государственной Думы от единоросов, являлась членом комитета ГД по культуре. В декабре 2016 года эмигрировала в Украину вслед за мужем — Денисом Вороненковым, экс-депутатом Госдумы от КПРФ, который был членом комитета по безопасности и противодействию коррупции Денис Вороненков.

15 апреля 2016 года у них родился общий ребенок — сын Иван. От прежних отношений у Максаковой есть двое детей: сын Илья и дочь Людмила.

Мария Максакова и Денис Вороненков в Киеве: биография, фото. Денис Вороненков родился 10 апреля 1971 года в городе Горький, с отличием окончил Ленинградское суворовское военное училище, а также Военный университет Министерства обороны Российской Федерации.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







