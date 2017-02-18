Новости Украины и Новороссии — сегодня 18 февраля 2017

Украинские патриоты «украсили» посольство Польши портретом Бандеры

«Патриотизм — последнее прибежище негодяя». Всем известный афоризм, произнесённый доктором Самуэлем Джонсоном в отношении британцев совершивших преступления и дабы избежать тюремного заключения (или даже виселицы), использовавшим «патриотический» акт. Ссылка на который позволяла «негодяю» получить помилование и отправиться в британские колонии.

Каждый раз, встречая определение Джонсона, все чаще и чаще закрадывается подозрение, что ему удалось в особой степени предвидеть украинское патриотическое негодяйство.

Именно благодаря украинским патриотам Украина из одной из самых завидых республик СССР превратилась в самое бедное государство Европы, если не мира. Благодаря украинским патриотам Украина обратила в небратья россиян, доброй воле которых вообще появилась на свет. Но все это — не Бог весть какие утраты, уверит вас любой украинский патриот, которыми ныне кишит и кичится Украина. Может оно и так. Но дурость, набрав оборотов, не намерена останавливаться. Благодаря только и исключительно украинским патриотам Украине, судя по всему, никогда не видать и Европы.

Мощный акт по генерации европейского, и, в частности, польского омерзения к Украине сегодня предприняли украинские патриоты из очередной полной националистического достоинства бандеровской организации.

Некие активисты «Черного Комитета» вывесили портрет Бандеры на посольстве Польши в Киеве, сообщают украинские Вести.

Как объясняли свой поступок бандеровцы в соцсети, поводом для таких действий стали откровенно антиукраинские заявления высших чиновников Польши. В частности, речь идет о президенте Анджее Дуде и главе правящей партии «Право и Справедливость» Ярославе Качиньском, которые в ультимативной форме требуют от Украины отказаться от героизации Степана Бандеры и УПА.

«В то время, когда мы в тяжелых боях вырываемся из-под влияния Российской империи, подобные заявления Польши является ударом в спину. Украина сейчас воюет за независимость, а не за замену одного господина на другого», — говорится в сообщении организации.

«Напоминаем, Польша героизировала своих государственных деятелей, проводила откровенную антиукраинскую политику, в частности, Пилсудский. Но каждая страна имеет право уважать тех, кого считает нужным. Если же наш МИД не способен стать на защиту украинских интересов, то эти полномочия перебираем на себя мы. Нам не за что извиняться! Наша страна — наши герои!» — заявил координатор «Черного Комитета» Богдан Тыцкий.

Неприятие поляками Бандеры не секрет. И неприятие — это очень мягкое описание того, как относятся в Польше к этому садисту и убийце. Безусловно, подобный акт возымеет надлежащую оценку в этой стране, и вскорости в распоряжении Украины не останется ни одного приятеля в ЕС, тем более, со статусом адвоката.

Напомним, в январе лидер правящей партии Право и справедливость Ярослав Качинський заявил, что легитимизация ОУН-УПА поставит крест на отношениях Украины и Польши. Он также заявил, что если Украина будет и дальше строить свою национальную идентичность на культе Степана Бандеры, то в Европу она не войдет. Эксперты говорят, это уже вышло за рамки пиара отдельных политиков и превратилось в устойчивую государственную позицию.

Россию Бандера Украине помог потерять. Наверняка подсобит потерять и Европу. Но это уже, как говорится, не наши проблемы.»

New York Times нашла на референдуме в Нидерландах «фейковых украинцев»

Газета The New York Times опубликовала статью об «украинской команде» голландского депутата Гарри ван Боммеля, которая якобы повлияла на итоги референдума в Нидерландах по вопросу об ассоциации с Украиной.

Сам Гарри ван Боммель, партия которого выступала против соглашения с Киевом, заявил, что не проверял паспорта своих помощников. «Если они поддерживают нашу политическую платформу, мы им рады», — сказал он.

Политик также отметил, что благодаря им удалось показать, что «не все украинцы выступают за (соглашение с ЕС – ред.)».

Как утверждает газета, «наиболее активные члены команды» были выходцами из России либо из «отколовшихся» от Украины русскоязычных регионов. Во время публичных акций и в СМИ они призывали голландцев отказаться от соглашения с нынешними властями Украины – «кровожадными клептократами», — в чем NYT усматривает «следование линии Кремля».

По замечанию издания, «неясно, руководила ли Россия украинской командой», однако европейская политическая элита якобы «обеспокоена» возможным вмешательством Москвы.

Газета не называет ни количество таких активистов, ни фактов, подтверждающих их роль в референдуме. В числе «фейковых украинцев» упоминаются живущий в Нидерландах политолог Владимир Корнилов, выходец из Восточной Украины, и некий эмигрант из Москвы Никита Ананьев.

Владимир Корнилов прокомментировал статью NYT на своей странице в Facebook. По его словам, автор материала «расстроился», когда во время интервью узнал, что у Корнилова нет российского паспорта. «Не вписывался данный факт в редакционное задание! Но это никак не помешало ему состряпать FakeNews-story», — написал политолог.

Он указал также на поправку в тексте, которую внесла редакция NYT. Изначально в статье утверждалось, что «фейковые украинцы» родом из русскоязычных областей Украины, позднее же было добавлено, что это области «отделившиеся» (breakaway). «Судя по этой поправке, NYT уже признала независимость данных отколовшихся регионов», — отметил Корнилов.

В апреле 2016 года жители Нидерландов на референдуме высказались против соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В декабре лидеры ЕС уточнили договор, отказавшись предоставлять Украине статус кандидата на вступление в ЕС, гарантии безопасности и обязательства по финансовой помощи. Ожидается, что это позволит Нидерландам ратифицировать соглашение, которое остальные страны-члены ЕС уже подписали.

Перестрелка в Харькове из-за блокады Донбасса: в сети появилось видео

По данным СМИ, перестрелка произошла между бойцами батальона «Донбасс» и активистами «Восточного корпуса» из-за конфликта, связанного с блокированием на Донбассе.

В сети обнародовано видео вооруженного конфликта на жилмассиве Алексеевка в Харькове. В коротком ролике видно не менее десяти вооруженных людей в камуфляже, а также несколько безоружных человек. Также на видео слышно, что в ход могли пойти гранаты.

По факту стрельбы на Алексеевском жилмассиве в Харькове задержаны девять человек, сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

Как отмечается, в результате вооруженного столкновения один человек был ранен, он был доставлен в больницу, сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. По предварительным данным, выстрел был совершен из охотничьего оружия.

«Для выяснения обстоятельств выехали 8 нарядов патрульной службы и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции города Харькова. По адресу правоохранителями задержаны 9 человек и изъято оружие. Сейчас осмотр места происшествия продолжается», — говорится в сообщении полиции.

Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства.

Между тем, как сообщает «Громадське Харків», перестрелка произошла между бойцами батальона «Донбасс» и активистами «Восточного корпуса». По словам одного из основателей «Восточного корпуса» Олега Ширяева, бойцы батальона стреляли в активистов из-за конфликта на фоне блокады в Донбассе.

Кличко перевел ТЭЦ в экономный режим

По словам мэра Киева Виталия Кличко, запасов угля, которые есть на ТЭЦ, хватит на 50 дней, киевлянам не нужно волноваться. Угрозы для города Киева нет.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил перевести ТЭЦ на экономный режим работы из-за сложной ситуации в энергетике, сообщает пресс-служба КГГА.

По словам мэра, запас угля на ТЭЦ ООО «Еврореконструкция» в настоящее время составляет 25 тысяч тонн. «В нормальном режиме работы, не экономя, этого хватит почти на месяц», — сказал Кличко.

В то же время мэр Киева из-за сложной ситуации в энергетике Украины поручил перевести ТЭЦ на экономный режим работы. Задействованы паровые котлы, которые работают на угле, и водогрейные котлы, работающие на природном газе.

«В таком режиме тех запасов угля, которые есть, хватит на 50 дней. Киевлянам не нужно волноваться. Угрозы для города Киева нет. Ситуация под контролем. Не нужно паниковать и распространять слухи», — уверил Кличко.

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