Певица Нюша рассказала о том, какое хочет свадебное платье

В недавнем прошлом избранник Нюши Игорь Сивов предложил ей обручиться. Во время совместного отдыха в Кении он подарил ей кольцо с бриллиантом. Певица уже готовится к торжеству и выбирает платье для венчания.

Разумеется, певица согласилась на предложение Сивова и рассказала поклонникам о радостной новости. Нюша тщательно оберегала свои отношения от посторонних глаз. Лишь недавно поклонникам довелось узнать, что сердце певицы несвободно. Многие фанаты удивились, узнав, что их любимица выходит замуж.

Свадьбу влюблённые назначили на лето этого года, хотя конкретную дату так и не назначили. Певица рассказала журналистам о том, в каком платье хотела бы пойти под венец. Недавно она участвовала в показе свадебных нарядов от Веры Вонг. Они настолько ей полюбились, что, возможно, один из них она выберет и для своего торжества. Ей нравятся пышные, но и подчёркивающие фигуру наряды, с кружевами и фатой.

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