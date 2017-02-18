Порошенко в мюнхене пугал европейцев Путиным который хочет раскрасить украину

18.02.2017 Автор: Рубрика: Новости мира Отзывов нет »

Порошенко в мюнхене пугал европейцев Путиным который хочет раскрасить украину

Принимающий сейчас участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Петр Порошенко начал свое выступление с цитаты премьер-министра Великобритании (1937-1940 гг) Невилла Чемберлена.

Порошенко в Мюнхене ругал Путина, цитировал Чемберлена и поучал ЕС

«Президент начал выступление в Мюнхене с цитаты Чемберлена, который верил, что после Мюнхена-1938 наступит мир», — написал в Twitter пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Во время подиумной дискуссии с участием президента Польши Андрея Дуды Порошенко начал поучать европейцев, как им реагировать на «угрозы» со стороны России.

«Европейский проект гораздо более устойчив, чем представляет Кремль… ЕС не должен поддаваться на российские попытки запугать его», — цитирует Порошенко его пресс-служба.

Также украинский президент призвал европейских лидеров «к единству» перед лицом Владимира Путина, который, по словам Порошенко, «хочет раскрасить Украину на политической карте в российские цвета».

Порошенко в Мюнхене ругал Путина, цитировал Чемберлена и поучал ЕС

«Россия вторгается в западное направление. Путин ненавидит Украину глубоко и искренне. Он опровергает уникальность украинского государства и народа. Он не видит места для Украины на политической карте и хочет раскрасить Украину в российские цвета», — нагнетает Петр Порошенко.

Кроме того, Петр Порошенко в ультимативной форме потребовал от европейцев не принимать никаких решений, касающихся  Украины без участия самой Украины.

«Мы защищаем свою страну. Никаких решений об Украине без Украины. Украина хочет мира и чтобы Россия начала уважать международный закон. Украина продемонстрировала гораздо больше желания установить мир, чем мы получили в ответ», — заявил Порошенко.

Как отмечает сайт украинского президента, Петр Порошенко 17-18 февраля будет находиться с рабочим визитом в Германии, где примет участие в  и планирует встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом, Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 6 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Порошенко в мюнхене пугал европейцев Путиным который хочет раскрасить украину"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
78, за 0,222