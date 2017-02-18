Порошенко в мюнхене пугал европейцев Путиным который хочет раскрасить украину

Принимающий сейчас участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Петр Порошенко начал свое выступление с цитаты премьер-министра Великобритании (1937-1940 гг) Невилла Чемберлена.

«Президент начал выступление в Мюнхене с цитаты Чемберлена, который верил, что после Мюнхена-1938 наступит мир», — написал в Twitter пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Во время подиумной дискуссии с участием президента Польши Андрея Дуды Порошенко начал поучать европейцев, как им реагировать на «угрозы» со стороны России.

«Европейский проект гораздо более устойчив, чем представляет Кремль… ЕС не должен поддаваться на российские попытки запугать его», — цитирует Порошенко его пресс-служба.

Также украинский президент призвал европейских лидеров «к единству» перед лицом Владимира Путина, который, по словам Порошенко, «хочет раскрасить Украину на политической карте в российские цвета».

«Россия вторгается в западное направление. Путин ненавидит Украину глубоко и искренне. Он опровергает уникальность украинского государства и народа. Он не видит места для Украины на политической карте и хочет раскрасить Украину в российские цвета», — нагнетает Петр Порошенко.

Кроме того, Петр Порошенко в ультимативной форме потребовал от европейцев не принимать никаких решений, касающихся Украины без участия самой Украины.

«Мы защищаем свою страну. Никаких решений об Украине без Украины. Украина хочет мира и чтобы Россия начала уважать международный закон. Украина продемонстрировала гораздо больше желания установить мир, чем мы получили в ответ», — заявил Порошенко.

Как отмечает сайт украинского президента, Петр Порошенко 17-18 февраля будет находиться с рабочим визитом в Германии, где примет участие в и планирует встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом, Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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