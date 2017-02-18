Россия зафиксировала в Сирии за сутки 5 нарушений перемирия, Турция - 23

Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии за минувшие сутки зафиксировали пять нарушений, турецкие — 23 нарушения, российская сторона подтверждает семь из них, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению, опубликованном на официальном сайте Минобороны России.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано пять нарушений в провинциях Хама, Латакия и Идлиб. Турецкой частью представительства зафиксировано 23 нарушения единого соглашения в провинциях Хама, Деръа, Идлиб, Алеппо и Хомс", — говорится в документе.

Отмечается, что в ходе разбирательства по данным фактам российской частью представительства подтверждено семь случаев нарушения режима прекращения боевых действий, остальные 16 — не подтверждаются.

Число вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось — 64, добавили в ведомстве.\

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